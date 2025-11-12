Les PC Android devraient pouvoir afficher une performance au sommet. La raison ? Ils devraient bénéficier des puces haut de gamme de Qualcomm.
En septembre dernier, Google et Qualcomm présentaient un peu plus en détail leur projet de développer des ordinateurs pouvant tourner nativement avec Android. Des appareils qui vont donc concurrencer les PC sous Windows et les MacBook, et qui, pour cela, pourront bénéficier de la haute technologie des puces Qualcomm !
Les puces Snapdragon X Elite équiperont les PC Android
Avec quoi les PC Android tourneront-ils à l'avenir ? Si l'on en croit cette découverte du leaker Jukan, ces appareils devraient avoir droit à la puce Snapdragon X Elite. Ce dernier a en effet trouvé dans la « liste de codes privés d'Android 16 » des références au nom « Purwa », le nom de code des Snapdragon X Elite. Ce qui serait une bonne nouvelle pour les PC Android.
Pour rappel, le processeur Snapdragon X Elite est ce qui permet depuis 2024 aux PC de tourner sous Windows ARM. On peut donc penser que Qualcomm est déjà en train de travailler à l'adaptation des puces de cette gamme aux ordinateurs Android à venir.
Seul petit bémol, Qualcomm a déjà par ailleurs annoncé préparer les Snapdragon X2 Elite dédiées aux PC Windows pour l'an prochain. Cette collaboration avec Google pourrait ainsi donner naissance à des PC Android particulièrement performants, mais avec encore de la marge pour faire mieux à l'avenir.