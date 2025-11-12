Pour rappel, le processeur Snapdragon X Elite est ce qui permet depuis 2024 aux PC de tourner sous Windows ARM. On peut donc penser que Qualcomm est déjà en train de travailler à l'adaptation des puces de cette gamme aux ordinateurs Android à venir.

Seul petit bémol, Qualcomm a déjà par ailleurs annoncé préparer les Snapdragon X2 Elite dédiées aux PC Windows pour l'an prochain. Cette collaboration avec Google pourrait ainsi donner naissance à des PC Android particulièrement performants, mais avec encore de la marge pour faire mieux à l'avenir.