La sortie du Snapdragon n'a pour l'heure pas été le bouleversement attendu par Qualcomm dans le monde du PC, mais la firme américaine a bien d'autres idées en tête avec l'arrivée du Snapdragon X2 Elite.
En juin dernier, déjà, les premières informations autour du Snapdragon X2 Elite de Qualcomm ont été publiées et il y a seulement quelques jours, la firme américaine a enfoncé le clou avec de multiples châssis préfigurant ce que pourraient être des mini-PC équipés d'une telle puce.
Le Snapdragon X2 Elite et ses 18 cœurs
À l'occasion de son Snapdragon Summit 2025, la société Qualcomm a donc fait un peu le point sur sa puce Snapdragon X2 Elite laquelle doit enfoncer le clou et faire de la firme américaine un véritable acteur du monde PC.
Pour cela, Qualcomm compte évidemment intégrer sa puce dans nombre de PC portables et plusieurs partenaires ont confirmé la sortie de modèles exploitant la variété de puces mise en place autour du Snapdragon X2 Elite. En effet, il n'est pas inutile de rappeler qu'en fait d'un procesesur, le Snapdragon X2 Elite va être décliné en – au moins – trois variantes.
Avec des configurations comprises entre 12 et 18 cœurs, les différentes versions du Snapdragon X2 Elite seront à même de convenir à différentes orientations, mais ce n'est clairement pas la seule ouverture tentée par Qualcomm qui cherche cette fois à séduire autant d'usagers que possible. De fait, la firme ne va pas se limiter aux seuls ordinateurs portables.
Si la puissance des Snapdragon X2 Elite est régulièrement mise en avant par Qualcomm, la firme américaine souligne aussi combien sa puce est sobre. Sa consommation électrique n'aurait rien à voir avec ses équivalents x86 et nous aurons évidemment à cœur de le vérifier dès que possible.
Des mini-PC de moins de 1,25 centimètre d'épaisseur !
Reste qu'une faible consommation électrique va le plus souvent de paire avec un échauffement limité et c'est tout le sens de la présentation réalisée lors de ce Snapdragon Summit 2025 où Qualcomm avait de nombreux châssis en démo.
Des châssis oui, mais pas des châssis d'ordinateurs portables : Qualcomm avait cette fois mis l'accent sur le potentiel de sa puce Snapdragon X2 Elite pour tous les fabricants de mini-PC. Pour être tout à fait exact, deux châssis étaient ainsi présentés par Qualcomm et, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'extrême compacité des produits qui impressionne.
Avec sa forme complètement arrondie, le premier châssis ainsi présenté est d'une finesse absolument incomparable à ce que proposent les mini-PC actuels… même signés Apple. On peine d'ailleurs à croire qu'il s'agit d'une machine en tout point comparable à mini-PC pourtant, une fois connecté à un moniteur, la bête est parfaitement fonctionnelle et ne devrait pas avoir à rougir côté puissance.
Le second prototype – tout aussi fonctionnel – est également d'une extrême finesse et s'il peut tourner comme n'importe quel mini-PC, connecté à n'importe quel écran, il va toutefois de paire avec un moniteur spécifique afin d'aboutir à une machine remarquablement intégrée : le mini-PC se loge dans le pied de l'écran pour une esthétique et un confort assez remarquables.
Qualcomm n'avait pas de date de lancement ou de prix à fournier pour ces mini-PC, mais la marque a bien insisté sur la finesse des châssis – visible sur les photos et la vidéo – ainsi que sur l'absence de toute ventilation : la solution de refroidissement adoptée est signée Frore Systems. Elle utilise des « membranes piézoélectriques » pour expulser l'air à l'extérieur du châssis sans ventilateur.
Une telle solution se veut suffisante compte tenu du faible échauffement du Snapdragon X2 Elite, et ce, même dans sa version Extreme avec 18 cœurs cadencés à un maximum de 5 GHz. Mieux, cela autorise une finesse incroyable de moins d'un demi-pouce (1,25 centimètre) !