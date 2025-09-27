À l'occasion de son Snapdragon Summit 2025, la société Qualcomm a donc fait un peu le point sur sa puce Snapdragon X2 Elite laquelle doit enfoncer le clou et faire de la firme américaine un véritable acteur du monde PC.

Pour cela, Qualcomm compte évidemment intégrer sa puce dans nombre de PC portables et plusieurs partenaires ont confirmé la sortie de modèles exploitant la variété de puces mise en place autour du Snapdragon X2 Elite. En effet, il n'est pas inutile de rappeler qu'en fait d'un procesesur, le Snapdragon X2 Elite va être décliné en – au moins – trois variantes.