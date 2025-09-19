Alors que son prédécesseur portait simplement le nom de Snapdragon 8 Elite, Qualcomm opte pour une appellation inhabituelle avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette évolution dans la nomenclature s’inscrit dans un retour à une logique de génération plus classique, après une année de transition.

Pour rappel, la gamme avait précédemment suivi une progression linéaire avec les Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 et Gen 3, avant de sauter directement au Snapdragon 8 Elite (considéré comme la quatrième génération). Le choix de "Gen 5" semble donc marquer une volonté de clarifier la filiation, même si cela peut prêter à confusion à force.