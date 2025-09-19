Encore plus de performances et un nom qui change un peu, le prochain SoC de Qualcomm sera présenté le 23 septembre. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 s'annonce plus performant que certains processeurs pour PC.
Qualcomm prépare le lancement de son nouveau processeur pour smartphones haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce dernier est attendu lors du Snapdragon Summit du 23 septembre 2025. Alors que la présentation approche, les fuites et les premiers benchmarks permettent d’esquisser un portrait détaillé de cette puce, appelée à succéder au Snapdragon 8 Elite. Voici les informations disponibles à ce stade.
Un nom qui change quelque peu
Alors que son prédécesseur portait simplement le nom de Snapdragon 8 Elite, Qualcomm opte pour une appellation inhabituelle avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette évolution dans la nomenclature s’inscrit dans un retour à une logique de génération plus classique, après une année de transition.
Pour rappel, la gamme avait précédemment suivi une progression linéaire avec les Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 et Gen 3, avant de sauter directement au Snapdragon 8 Elite (considéré comme la quatrième génération). Le choix de "Gen 5" semble donc marquer une volonté de clarifier la filiation, même si cela peut prêter à confusion à force.
Parallèlement, Qualcomm pourrait dévoiler un modèle légèrement moins performant, le Snapdragon 8 Gen 5, ainsi qu’une version plus accessible, le Snapdragon 8s Gen 5, prévue pour mi-2026.
Architecture et performances du 8 Elite Gen 5
Contrairement à certaines attentes, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne migrera pas vers le nœud de gravure 2 nm de TSMC. Il reposera sur une version optimisée du 3 nm (N3P), promettant une amélioration de 5% des performances à consommation égale par rapport au N3E utilisé par le Snapdragon 8 Elite.
La configuration du CPU reste basée sur une architecture avec deux cœurs Oryon cadencés à 4,61 GHz et six cœurs Oryon à 3,63 GHz. Une version spécifique "for Galaxy", développée en partenariat avec Samsung, pourrait proposer des fréquences plus élevées : 4,74 GHz pour les deux cœurs principaux et 3,63 GHz pour les six autres.
L’un des changements notables concerne la mémoire cache, passée de 24 Mo (12 Mo L2 + 12 Mo L3) à 32 Mo (16 Mo L2 + 16 Mo L3), ce qui devrait contribuer à une meilleure réactivité et efficacité.
Le GPU Adreno 840, qui équipera cette nouvelle puce, bénéficiera d’une fréquence accrue (1,20 GHz contre 1,10 GHz pour l’Adreno 830 du Snapdragon 8 Elite). Les rumeurs évoquent également une unité de traitement neuronal (NPU) capable d’atteindre 100 TOPs. Ce niveau de performance placerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5 parmi les SoCs les plus performants du marché.
Résultats des benchmarks
Un appareil Xiaomi, probablement le Xiaomi 17 Pro, a été repéré sur Geekbench 6.4 avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les scores obtenus sont les suivants :
Monocœur : 3 831 points
Multicœur : 11 525 points
Ces résultats indiquent une progression significative par rapport au Snapdragon 8 Elite (3179 / 10 114 points). En comparaison, l’Apple A18 Pro conserve une avance en monocœur (3461 points), mais le Snapdragon 8 Elite Gen 5 se distingue en multicœur. Selon des sources chinoises fiables, la puce atteindrait environ 4,4 millions de points sur AnTuTu (version 11), bien que cette donnée reste à confirmer.
Quel sera le premier smartphone avec le 8 Elite Gen 5 ?
Xiaomi devrait être le premier constructeur à commercialiser un smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec le Xiaomi 17 Pro. D’autres annonces sont attendues lors du Snapdragon Summit, où Qualcomm détaillera les caractéristiques techniques et les partenariats associés à cette nouvelle génération de processeurs.
Synthèse des caractéristiques (rumeurs)
|Caractéristique
|Information (rumeurs)
|Date de sortie
|Prévue le 23 septembre 2025
|Procédé de fabrication
|TSMC 3 nm (N3P)
|CPU
|8 cœurs (2 x 4,61 GHz + 6 x 3,63 GHz)
|GPU
|Adreno 840 (1,20 GHz), support du ray tracing
|NPU
|Jusqu’à 100 TOPS
|Benchmarks
|Geekbench 6.4 : 3 831 (monocœur) / 11 525 (multicœur)