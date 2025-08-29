Désigné en interne par le nom de code « SM8850 », le remplaçant de l'actuel Snapdragon 8 Elite, installé à bord de la plupart des flagship Android de 2024-2025, ne serait donc pas nommé Snapdragon 8 Elite Gen 2 selon DigitalChatStation, mais en fait Snapdragon 8 Elite Gen5. Oui, vous avez bien lu.

Sur Weibo, l'informateur, parfois bien informé, ne prend toutefois pas la peine d'argumenter sur la raison pour laquelle Qualcomm donnerait l'impression de sauter plusieurs générations de puces avec cette potentielle nomenclature. De quoi nous inspirer une certaine méfiance.

Par le passé, DigitalChatStation avait néanmoins vu juste avant tout le monde sur le capteur 48 Mpx des iPhone 15 et 15 Plus, mais aussi sur l'écran des iPhone 12 en 2020. Des faits d'armes qui commencent néanmoins à dater un peu, certes, mais l'on peut aussi ajouter que les choix de Qualcomm en matière de nomenclature se sont parfois avérés… difficile à suivre.