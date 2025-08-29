Prévu le 23 septembre prochain à Hawaï, le Snapdragon Summit permettra comme chaque année à Qualcomm de nous dire tout de son futur processeur mobile haut de gamme. Surnommé Snapdragon 8 Elite Gen 2 par la presse, ce dernier pourrait néanmoins, au bout du compte, rompre avec la nomenclature de son grand frère en sautant quelques numéros au passage.
Qualcomm changera-t-il (à nouveau) le nom de sa prochaine génération de SoC haut de gamme ? La question est posée alors qu'une nouvelle rumeur émanant du leaker DigitalChatStation suggère que le Snapdragon 8 Elite Gen 2 pourrait en fait… s'appeler tout autrement au bout du compte. La firme de San Diego renouerait alors avec sa relative inconstance en matière de nomenclature.
Snapdragon 8 Elite Gen5 ? Reaaaally ?
Désigné en interne par le nom de code « SM8850 », le remplaçant de l'actuel Snapdragon 8 Elite, installé à bord de la plupart des flagship Android de 2024-2025, ne serait donc pas nommé Snapdragon 8 Elite Gen 2 selon DigitalChatStation, mais en fait Snapdragon 8 Elite Gen5. Oui, vous avez bien lu.
Sur Weibo, l'informateur, parfois bien informé, ne prend toutefois pas la peine d'argumenter sur la raison pour laquelle Qualcomm donnerait l'impression de sauter plusieurs générations de puces avec cette potentielle nomenclature. De quoi nous inspirer une certaine méfiance.
Par le passé, DigitalChatStation avait néanmoins vu juste avant tout le monde sur le capteur 48 Mpx des iPhone 15 et 15 Plus, mais aussi sur l'écran des iPhone 12 en 2020. Des faits d'armes qui commencent néanmoins à dater un peu, certes, mais l'on peut aussi ajouter que les choix de Qualcomm en matière de nomenclature se sont parfois avérés… difficile à suivre.
Un soupçon de logique dans l'illogisme
Une autre piste évoquée par WCCFTech pourrait d'ailleurs étayer, au moins marginalement, la thèse de DigitalChatStation. Le média spécialisé explique que Qualcomm travaillerait aussi sur le lancement, dans les prochaines semaines, d'un nouveau Snapdragon 8 Gen 5. Aperçu récemment à bord du REDMAGIC 11 Pro, sur Geekbench 6, ce dernier serait une version légèrement moins puissante de celui que nous appelions jusqu'à présent le Snapdragon 8 Elite Gen 2.
Les deux puces partageraient d'ailleurs une bonne partie de leurs spécifications techniques, ce qui pourrait avoir poussé Qualcomm à passer de la dénomination « Snapdragon 8 Elite Gen 2 », à la nomenclature « Snapdragon 8 Elite Gen 5 » pour évoquer justement sa proximité technique avec ce probable Snapdragon 8 Gen 5 -- et accoucher d'un lineup aux nom moins hétéroclites.
Les pincettes restent tout de même de rigueur, mais dans tous les cas, nous serons rapidement fixés : d'ici un peu moins d'un mois.