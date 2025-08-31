Un nouveau rapport, relayé par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, donne un aperçu des caractéristiques techniques du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le SoC adopterait une configuration CPU en « 2 + 6 », identique à celle du Snapdragon 8 Elite. Ses cœurs de performance atteindraient une fréquence de 4,61 GHz, voire 4,74 GHz sur certaines versions testées, notamment sur le Galaxy S26 Edge, selon des données repérées sur Geekbench 6. Quant aux cœurs d’efficacité, ils seraient cadencés à 3,63 GHz.

Côté graphique, la puce serait accompagnée d’un GPU Adreno 840 fonctionnant à 1,20 GHz, soit une légère progression par rapport à l’Adreno 830, limité quant à lui à 1,10 GHz. Cette amélioration serait rendue possible grâce au processus 3 nm de troisième génération de TSMC, qui offrirait à Qualcomm la possibilité d’augmenter les fréquences.