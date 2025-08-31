Les premières fuites concernant le Snapdragon 8 Elite Gen 5 révèlent des performances vertigineuses. Selon les premiers résultats sur AnTuTu, la future puce de Qualcomm afficherait des performances en nette hausse par rapport à sa devancière.
- Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 devrait offrir des performances nettement supérieures, avec un score AnTuTu dépassant les 4 millions de points.
- Cette puce présentera des cœurs CPU atteignant jusqu'à 4,74 GHz et un GPU Adreno 840 amélioré.
- Les smartphones Galaxy S26 de Samsung bénéficieront en premier de cette nouvelle puce, grâce à un accord d'exclusivité avec Qualcomm.
Après avoir un temps été désignée comme la Snapdragon 8 Elite Gen 2, tout porte à croire que la nouvelle puce de Qualcomm portera finalement le nom de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un informateur a récemment dévoilé des informations sur ses spécifications et surtout son score AnTuTu présumé. Le nouveau SoC, qui sera probablement présenté lors du Snapdragon Summit le 23 septembre, laisse entrevoir une amélioration pour le moins spectaculaire.
Snapdragon 8 Elite Gen 2 : des cœurs plus rapides et un GPU renforcé
Un nouveau rapport, relayé par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, donne un aperçu des caractéristiques techniques du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le SoC adopterait une configuration CPU en « 2 + 6 », identique à celle du Snapdragon 8 Elite. Ses cœurs de performance atteindraient une fréquence de 4,61 GHz, voire 4,74 GHz sur certaines versions testées, notamment sur le Galaxy S26 Edge, selon des données repérées sur Geekbench 6. Quant aux cœurs d’efficacité, ils seraient cadencés à 3,63 GHz.
Côté graphique, la puce serait accompagnée d’un GPU Adreno 840 fonctionnant à 1,20 GHz, soit une légère progression par rapport à l’Adreno 830, limité quant à lui à 1,10 GHz. Cette amélioration serait rendue possible grâce au processus 3 nm de troisième génération de TSMC, qui offrirait à Qualcomm la possibilité d’augmenter les fréquences.
Des benchmarks largement supérieurs
Concernant les performances, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 aurait dépassé la barre des 4 millions de points sur AnTuTu. À titre de comparaison, le smartphone Android le plus rapide du moment, le REDMAGIC 10 Pro équipé du Snapdragon 8 Elite, a obtenu un score de 2 662 615 points. Si ces résultats se confirment, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 afficherait des performances en hausse de 50 % par rapport à son prédécesseur.
D'après les informations relayées par nos confrères de Wccftech, seuls les smartphones de la série Galaxy S26 de Samsung devraient bénéficier en premier de cette version optimisée, grâce à un accord d'exclusivité avec Qualcomm. D’autres détails sur cette puce seront probablement dévoilés lors du prochain Snapdragon Summit de Qualcomm, prévu pour fin septembre.