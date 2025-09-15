Xiaomi a officialisé l’arrivée de sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. Exit la série 16 : le constructeur passe directement au Xiaomi 17, pensé comme concurrent frontal de l’iPhone 17.
- Xiaomi lance sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 17, en passant directement des modèles 16.
- Le président Lu Weibing souligne que ces modèles visent à rivaliser directement avec l'iPhone 17, marquant un tournant stratégique.
- Les Xiaomi 17 seront dotés du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de batteries de 7 000 à 7 500 mAh.
Xiaomi n'est plus la même marque qu'il y a cinq ans dans l'univers du smartphone. Depuis plusieurs années, la marque cherche à se détacher de son image de constructeur accessible pour s’imposer dans le segment premium. Avec ses derniers modèles, la marque met en avant des choix techniques audacieux et des investissements importants en recherche et développement. Dans un marché dominé par Apple et Samsung sur le secteur du haut de gamme, Xiaomi multiplie les signaux pour prouver sa capacité à rivaliser au plus haut niveau. L’arrivée de sa prochaine génération de smartphones premium doit marquer un tournant stratégique et son président a pris une décision radicale pour appuyer son message.
Oubliez les Xiaomi 16, la marque passe directement aux Xiaomi 17
Au moment de dévoiler cette nouvelle série, Lu Weibing, président de Xiaomi, a insisté sur le caractère exceptionnel de cette génération. Selon lui, elle représente « le jalon le plus important » dans la stratégie haut de gamme entamée il y a cinq ans.
Pour souligner cette ambition, le dirigeant a choisi de sauter une génération afin de positionner directement cette gamme face aux iPhone 17, présentés quelques jours plus tôt par Apple. Les Xiaomi 16 attendus n'existeront donc pas, place aux Xiaomi 17. Pour le dirigeant, les prochains smartphones représentent une telle avancée qu'il n'y a aucune raison de les appeler « 16 ». C'est aussi un joli message marketing pour coller à l'actualité d'Apple.
Derrière cette décision, Xiaomi cherche toutefois à envoyer un message clair : ses produits ne sont plus des alternatives bon marché, mais des concurrents frontaux aux modèles les plus prestigieux du marché, et notamment les nouveaux modèles d'Apple. M. Weibing a également annoncé que l’entreprise allait doubler ses investissements en R&D sur les cinq prochaines années, confirmant que cette stratégie est inscrite dans la durée.
La nouvelle série comprendra trois modèles distincts : Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max. Cette segmentation doit permettre de toucher différents publics tout en affichant un socle technologique commun pensé pour soutenir le positionnement premium de la marque.
Des smartphones premium équipés du tout dernier processeur Snapdragon et de très larges batteries
Sur le plan technique, Xiaomi misera sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le tout dernier processeur haut de gamme de Qualcomm annoncé il y a tout juste quelques heures. C’est une première sur le marché, qui devrait apporter des gains sensibles en matière de performances graphiques, d’intelligence artificielle et de photographie. Le Xiaomi 17 Pro Max est d’ailleurs présenté comme le modèle le plus puissant jamais conçu par la marque.
L’autonomie devrait également marquer les esprits. Les premières informations évoquent une batterie de 7 000 mAh pour le Xiaomi 17, et jusqu’à 7 500 mAh pour le Pro Max, des capacités rarement vues dans l’univers des smartphones premium. Cette endurance inédite pourrait constituer un argument fort face aux limites encore constatées sur certains modèles concurrents.
Enfin, le 17 Pro Max pourrait se distinguer par un écran secondaire à l'arrière de l'appareil, une innovation encore marginale sur le marché. En bref, Xiaomi n'est clairement pas là pour faire de la figuration et entend bien se faire une place en cette fin d'année sur le marché du smartphone. Leur présentation officielle devrait avoir lieu dans les tout prochains jours, on vous en dit plus très vite.