Au moment de dévoiler cette nouvelle série, Lu Weibing, président de Xiaomi, a insisté sur le caractère exceptionnel de cette génération. Selon lui, elle représente « le jalon le plus important » dans la stratégie haut de gamme entamée il y a cinq ans.

Pour souligner cette ambition, le dirigeant a choisi de sauter une génération afin de positionner directement cette gamme face aux iPhone 17, présentés quelques jours plus tôt par Apple. Les Xiaomi 16 attendus n'existeront donc pas, place aux Xiaomi 17. Pour le dirigeant, les prochains smartphones représentent une telle avancée qu'il n'y a aucune raison de les appeler « 16 ». C'est aussi un joli message marketing pour coller à l'actualité d'Apple.

Derrière cette décision, Xiaomi cherche toutefois à envoyer un message clair : ses produits ne sont plus des alternatives bon marché, mais des concurrents frontaux aux modèles les plus prestigieux du marché, et notamment les nouveaux modèles d'Apple. M. Weibing a également annoncé que l’entreprise allait doubler ses investissements en R&D sur les cinq prochaines années, confirmant que cette stratégie est inscrite dans la durée.

La nouvelle série comprendra trois modèles distincts : Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max. Cette segmentation doit permettre de toucher différents publics tout en affichant un socle technologique commun pensé pour soutenir le positionnement premium de la marque.