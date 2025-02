Celui-ci intègre d'abord et avant tout un exceptionnel objectif périscopique de 200 Mpx, avec un zoom optique de 4,3x. Étant plus grand que celui du Xiaomi 14 Ultra, et ayant une ouverture plus large, l'objectif capte plus de lumière et prend des images beaucoup plus claires et plus nettes en soirée, ce qui est appelé chez Xiaomi le « Night God ».

Il est accompagné de trois autres capteurs, un capteur principal, un ultra-grand-angle et un téléobjectif intermédiaire, chacun de 50 Mpx.