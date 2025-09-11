Comme on peut le voir, les caractéristiques nous donnent un smartphone de très haute volée. Et ce notamment au niveau de la batterie, qui répond aux dernières rumeurs selon lesquelles on cherchait à avoir, du côté des constructeurs chinois, des batteries incroyables de 7000 mAh. Avec un tel élément sous le capot (bénéficiant par ailleurs d'une recharge sans fil 50W), on devrait voir arriver sur le marché un appareil dont l'autonomie devrait aller bien au-delà ce que certains concurrents proposent aujourd'hui.

Si ces informations venaient à se confirmer, et que le prix restait « Xiaomi-esque », on aurait droit à un smartphone extrêmement attirant. Mais il faut aussi rappeler que les sorties en Chine et à l'international de cet appareil ne se feront pas du tout en même temps. Si on peut s'attendre à une officialisation à la fin du mois en Chine pour ce téléphone, l'Europe pourrait bien devoir attendre jusqu'à début 2026 pour y accéder.