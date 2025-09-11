Le Xiaomi 16 va bientôt être officialisé. Et avant cette annonce, on peut le découvrir dans le détail.
Dans quelques semaines, ce sera le tour de Xiaomi de présenter sa nouvelle série de smartphones Xiaomi 16, dont la déclinaison la plus puissante, le Xiaomi 16 Pro Max, devrait intégrer un second écran dans le dos. Mais ça n'est pas la seule information que l'on a pour ces smartphones, puisque la fiche technique de la version de base du Xiaomi 16 vient elle aussi à son tour de fuiter sur la toile.
Le Xiaomi 16 sera un smartphone solide
Vous êtes un amoureux de Xiaomi ? Eh bien vous allez sûrement apprécier le nouveau modèle qui va bientôt être présenté en Chine. Car grâce à une fuite, dont GSM Arena se fait l'écho, on connait la fiche technique du Xiaomi 16 :
- Écran OLED de 6,3 pouces ;
- SoC Snapdragon 8 Elite 5 ;
- Triple capteur arrière 50+50+50 Mpx ;
- Module selfie 32 Mpx ;
- HyperOS 3 ;
- Batterie de 7000 mAh ;
- Certification IP 68 et IP 69.
Une batterie exceptionnelle au programme
Comme on peut le voir, les caractéristiques nous donnent un smartphone de très haute volée. Et ce notamment au niveau de la batterie, qui répond aux dernières rumeurs selon lesquelles on cherchait à avoir, du côté des constructeurs chinois, des batteries incroyables de 7000 mAh. Avec un tel élément sous le capot (bénéficiant par ailleurs d'une recharge sans fil 50W), on devrait voir arriver sur le marché un appareil dont l'autonomie devrait aller bien au-delà ce que certains concurrents proposent aujourd'hui.
Si ces informations venaient à se confirmer, et que le prix restait « Xiaomi-esque », on aurait droit à un smartphone extrêmement attirant. Mais il faut aussi rappeler que les sorties en Chine et à l'international de cet appareil ne se feront pas du tout en même temps. Si on peut s'attendre à une officialisation à la fin du mois en Chine pour ce téléphone, l'Europe pourrait bien devoir attendre jusqu'à début 2026 pour y accéder.