Demain, Apple va présenter ses nouveaux smartphones iPhone 17. Xiaomi, qui ne veut pas que le géant américain lui fasse de l'ombre, va attendre quelques semaines, avant de lancer sa série Xiaomi 16. De quoi laisser du temps aux leakers pour s'adonner à quelques dernières fuites. Ce qu'Ishan Agarwal, relayé par GSMArena, vient de faire.

Ce dernier vient en effet de poster sur X plusieurs images de ce qui serait le futur Xiaomi 16 Pro Max, avec une surprise qui nous attend dans le dos de l'appareil. Comme vous pouvez le voir sur les photographies ci-dessous, l'appareil dispose d'un module massif en haut du dos, qui occupe presque toute la largeur. Un module qui est bien trop grand pour les seuls capteur photos, et semble offrir, sur sa droite, un espace pour un second écran !