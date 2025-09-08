Le constructeur chinois va bientôt sortir ses prochains smartphones haut de gamme Xiaomi 16. Et à cette occasion, le géant de la tech pourrait bien avoir une surprise pour ses clients.
Il y aura des choses clairement intéressantes à voir du côté de la prochaine série de smartphones Xiaomi 16. On avait ainsi le mois dernier entendu parler du fameux modèle Xiaomi 16 Pro Mini, qui devrait venir sur le marché avec une batterie incroyable de 6 300 mAh. Mais le modèle le plus important, à savoir le Xiaomi 16 Pro Max, devrait lui aussi avoir du neuf et du surprenant pour le public !
Le Xiaomi 16 Pro Max avec un second écran ?
Demain, Apple va présenter ses nouveaux smartphones iPhone 17. Xiaomi, qui ne veut pas que le géant américain lui fasse de l'ombre, va attendre quelques semaines, avant de lancer sa série Xiaomi 16. De quoi laisser du temps aux leakers pour s'adonner à quelques dernières fuites. Ce qu'Ishan Agarwal, relayé par GSMArena, vient de faire.
Ce dernier vient en effet de poster sur X plusieurs images de ce qui serait le futur Xiaomi 16 Pro Max, avec une surprise qui nous attend dans le dos de l'appareil. Comme vous pouvez le voir sur les photographies ci-dessous, l'appareil dispose d'un module massif en haut du dos, qui occupe presque toute la largeur. Un module qui est bien trop grand pour les seuls capteur photos, et semble offrir, sur sa droite, un espace pour un second écran !
Xiaomi tente le retour d'une fonction déjà connue
Les smartphones avec deux écrans ne sont plus vraiment des schémas inédits depuis que l'on voit chaque année de nouveaux téléphones pliables sortir, téléphones qui ont un écran intérieur de grande taille, et un plus petit à l'extérieur. Mais sur les smartphones classiques, ce genre de configuration reste tout de même beaucoup plus rare.
Et justement, Xiaomi avait été un des premiers à tenter l'expérience, avec son Xiaomi Mi 11 Ultra, sorti en 2021, qui affichait déjà au dos ce fameux écran secondaire. Une innovation que le constructeur n'avait pas voulue, à l'époque, rendre pérenne, puisque la version suivante Xiaomi 12 Ultra l'avait abandonné. Cette fois, cela sera-t-il différent ?