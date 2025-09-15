Qualcomm confirme le nom de sa prochaine puce haut de gamme : Snapdragon 8 Elite Gen 5. Une appellation qui aligne enfin la gamme « Elite » sur le schéma « Gen » déjà utilisé ailleurs, et qui précède l’arrivée des premiers modèles Xiaomi… puis des Galaxy S26.
Le suspense était mince, mais l’annonce change la donne : la prochaine puce Android la plus convoitée ne s’appellera pas « 8 Elite 2 », mais Snapdragon 8 Elite Gen 5. Au‑delà du vernis marketing, Qualcomm ajuste ses repères pour éviter la confusion entre ses plateformes « 8 », « 8s » et « Elite ». Objectif : rendre plus lisible une offre qui se densifie, tout en laissant la place à des dérivés.
Dans les faits, ce nom s’imposera sur la majorité des flagships Android de fin 2025 et 2026. Xiaomi ouvrira le bal avec une série 17 qui saute un numéro, tandis que Samsung devrait décliner, comme l’an passé, une version optimisée « for Galaxy ». Reste à mesurer ce que cette puce apporte vraiment au quotidien : performances, autonomie et IA embarquée.
Un nom officiel, une stratégie clarifiée
L’ajout de « Gen 5 » met fin à une année de flottement sémantique. Après un Snapdragon 8 Elite inaugural en 2024, Qualcomm raccroche son vaisseau amiral à la nomenclature « Gen » qui cadence déjà le reste du catalogue. Concrètement, on peut s’attendre à une cohabitation entre un Snapdragon 8 Gen 5 (pour des modèles haut de gamme plus « raisonnables »), un 8s Gen 5 (segment « premium accessible ») et ce 8 Elite Gen 5 tout en haut de la pile. Le message adressé aux acheteurs est limpide : Elite = le meilleur.
Côté calendrier, le Snapdragon Summit de fin septembre devrait détailler le CPU Oryon de nouvelle génération, le GPU Adreno et l’IA on‑device. Des rumeurs insistantes évoquent des fréquences CPU revues à la hausse et des gains importants en graphisme et en NPU. Prudence toutefois : tant que les fiches techniques et les premiers tests n’auront pas été publiés, cela reste du conditionnel.
Pour mémoire, la précédente génération avait déjà marqué un cap côté IA et efficacité, et l’on voyait poindre le rapprochement des usages « desktop‑like » sur smartphone. Une tendance que l’on suit depuis l’ère 8 Gen 4 et ses ambitions face à Apple, et que Qualcomm pousse aussi sur PC avec les plateformes Snapdragon X Elite.
Xiaomi 17 en éclaireur, Samsung en embuscade
Premier effet concret de cet ajustement de marque : Xiaomi a confirmé qu’il inaugurera le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur sa série 17 (17, 17 Pro, 17 Pro Max), quitte à sauter la « 16 » pour coller au calendrier et se poser face aux iPhone 17. Cette primeur n’est pas anodine : le constructeur chinois cherche à capitaliser sur des batteries plus généreuses et un positionnement premium afin de reprendre la main sur le segment ultra haut de gamme Android.
Dans le sillage, Samsung devrait bénéficier d’une édition « for Galaxy » de la puce, avec des fréquences CPU possiblement plus élevées. Là encore, restons prudents : on parle de fuites récurrentes, mais elles dessinent une stratégie identique à celle de l’an dernier. Côté produits, le futur Galaxy S26 Ultra et, plus largement, la famille Galaxy S26, devraient naturellement en profiter.
Le tableau de bord des fuites ne manque pas de chiffres flatteurs : scores AnTuTu au‑delà des 4 millions, GPU Adreno 840 pressenti, et pics de fréquence jusqu’à 4,7 GHz sur certaines variantes. Autant d’indices à manier avec des pincettes, mais qui cadrent avec la perspective d’un bond générationnel en jeux et en IA. Pour suivre ce volet « perfs », on vous renvoie à notre synthèse AnTuTu s’enflamme : 8 Elite Gen 5 bat des records, en attendant les premiers tests indépendants.
Ce qui change pour votre futur smartphone
Au‑delà du badge sur la boîte, l’enjeu est très concret : mieux comprendre « qui fait quoi » dans la galaxie Snapdragon au moment d’acheter. L’étiquette 8 Elite Gen 5 sera le signe d’une expérience au sommet : rafale photo et vidéo dopée à l’IA, jeux plus stables à haut framerate, autonomie mieux maîtrisée grâce à des blocs NPU plus efficients, et fonctions d’IA générative locales (résumé, transcriptions, retouche vidéo) qui n’exigent pas le cloud. La déclinaison 8 Gen 5 devrait reprendre une bonne partie de ces avancées, avec des concessions mesurées sur les fréquences, le GPU ou la bande passante mémoire.
Si vous visez un renouvellement en fin 2025 / début 2026, gardez l’œil sur les fiches techniques officielles et sur les tests. Les premiers Xiaomi 17 donneront le ton, et l’arrivée des Galaxy S26 affinera le tableau — en particulier si Samsung maintient sa variante optimisée. D’ici là, les rumeurs continueront de bruisser : nous les traiterons avec la distance nécessaire, comme nous l’avons fait pour l’évolution « Gen 4 ».