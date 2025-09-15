Le suspense était mince, mais l’annonce change la donne : la prochaine puce Android la plus convoitée ne s’appellera pas « 8 Elite 2 », mais Snapdragon 8 Elite Gen 5. Au‑delà du vernis marketing, Qualcomm ajuste ses repères pour éviter la confusion entre ses plateformes « 8 », « 8s » et « Elite ». Objectif : rendre plus lisible une offre qui se densifie, tout en laissant la place à des dérivés.

Dans les faits, ce nom s’imposera sur la majorité des flagships Android de fin 2025 et 2026. Xiaomi ouvrira le bal avec une série 17 qui saute un numéro, tandis que Samsung devrait décliner, comme l’an passé, une version optimisée « for Galaxy ». Reste à mesurer ce que cette puce apporte vraiment au quotidien : performances, autonomie et IA embarquée.