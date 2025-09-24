Le serpent de mer de la convergence entre ChromeOS et Android refait surface, plus concret que jamais. Lors du Snapdragon Summit, Google et Qualcomm ont esquissé les contours d’un avenir où l’ordinateur portable tournera nativement sous une version d’Android pensée pour le bureau.
L’ambition est claire : unifier les fondations techniques des smartphones et des ordinateurs pour y déployer plus vite l’intelligence artificielle et l’immense catalogue d’applications Android. Si ChromeOS n’est pas abandonné, sa base technologique est en pleine mutation pour fusionner, à terme, avec son cousin mobile. Une transition progressive qui prend forme sous nos yeux.
Une vision commune pour le PC de demain
Sur scène, les mots de Rick Osterloh, responsable matériel chez Google, ont officialisé la stratégie : « combiner » les efforts de développement pour les PC et les smartphones autour d’une « fondation commune » basée sur Android. L’objectif est de porter l’écosystème d’applications et le socle d’intelligence artificielle de Google, avec Gemini en tête, sur des formats plus grands.
Cette annonce sonne comme une évidence technique. Jusqu’ici, les Chromebooks exécutaient les applications Android via une couche de virtualisation, une solution fonctionnelle mais limitant les performances et la fluidité. En unifiant la base logicielle, Google simplifie son ingénierie et promet une expérience plus rapide et mieux intégrée.
Présent à ses côtés, Cristiano Amon, le patron de Qualcomm, s’est montré « incroyablement enthousiaste », affirmant avoir déjà pu tester cette expérience unifiée. Pour le fondeur, c’est l’opportunité de réutiliser ses architectures Snapdragon X développées pour Windows et positionner ses puces ARM pour PC comme le moteur de cette nouvelle catégorie d’appareils, sur un marché où sa présence était jusqu’alors discrète face à Intel.
Cette convergence n’est pas qu’un projet lointain : ses prémices sont déjà visibles. Le mode bureau déjà présent dans Android 16 transforme l’expérience sur grand écran, avec une barre des tâches, un système de fenêtrage avancé et une gestion améliorée du clavier et du pavé tactile. Ces ajouts, hérités de ChromeOS, montrent que le système mobile apprend à se comporter comme un véritable système d’exploitation de bureau.