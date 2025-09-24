Sur scène, les mots de Rick Osterloh, responsable matériel chez Google, ont officialisé la stratégie : « combiner » les efforts de développement pour les PC et les smartphones autour d’une « fondation commune » basée sur Android. L’objectif est de porter l’écosystème d’applications et le socle d’intelligence artificielle de Google, avec Gemini en tête, sur des formats plus grands.

Cette annonce sonne comme une évidence technique. Jusqu’ici, les Chromebooks exécutaient les applications Android via une couche de virtualisation, une solution fonctionnelle mais limitant les performances et la fluidité. En unifiant la base logicielle, Google simplifie son ingénierie et promet une expérience plus rapide et mieux intégrée.