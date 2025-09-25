On se croirait presque dans une mauvaise comédie romantique où le protagoniste, après avoir touché le fond, tente de reconquérir son amour de jeunesse. Sauf qu'ici, les fleurs sont remplacées par des actions et la sérénade par des projections financières. Intel, en pleine course effrénée aux capitaux pour sa division de fabrication pour tiers, a décidé de frapper à la porte la plus inattendue : celle d’Apple. La même entreprise qui, il y a quatre ans, annonçait fièrement sa transition vers ses propres puces « maison », laissant Intel sur le bord de la route.

Si Tim Cook et les actionnaires venaient à accepter, Apple ne serait pas la première victime du bourreau des cœurs bleu. Une vaste tournée de financement a déjà vu le gouvernement américain prendre une participation significative, le conglomérat japonais SoftBank signer un chèque de deux milliards, et même le concurrent NVIDIA poser cinq milliards sur la table. Chaque nouvel investisseur est présenté comme une victoire, mais l’accumulation de ces alliances ressemble de plus en plus à une tentative désespérée de colmater les brèches d'un navire qui prend l'eau. L'argent est une chose, mais la crédibilité en est une autre, et c'est bien elle qu'Intel cherche à acheter.