Dans ce contexte, David Zinsner a reconnu que l'idée de se séparer de la division de fonderie, déjà évoquée par le passé, n'était « pas inconcevable ». En revanche, elle ne verra pas le jour « de sitôt », a-t-il spécifié, car elle n'est « pas encore attractive pour les investisseurs ». Preuve que le chemin est encore très long pour la société, et il semble peu probable qu'elle parvienne à retrouver sa gloire d'antan, tant le marché des puces a été chamboulé par l'essor de l'IA.