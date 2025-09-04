Sur la septième marche de ce classement se trouve une société inattendue, la Taiwanaise TSMC, seule entreprise « pur fondeur » de ce classement et qui consacre toute sa dépense aux seules améliorations techniques.

Sur les douze mois de 2024, TSMC a ainsi dépensé 6,36 milliards de dollars, bien moins qu'Intel donc, en augmentation de 8,8 % sur un an (5,85 milliards de dollars en 2023). Plus loin, un autre grand nom du secteur, SK Hynix qui se trouve à la dixième place avec 3,33 milliards de dollars dépensés en 2024 contre 2,45 milliards en 2023 (+32,7 % sur un an).

Au total, les 20 plus importantes sociétés du semi-conducteur ont dépensé la bagatelle de 98,68 milliards de dollars en recherche et développement en 2024 soit une augmentation 17 % par rapport à 2023. Ces 20 entreprises comptent ainsi pour 96 % du total des sommes dépensées dans la recherche et développement par l'ensemble de l'industrie.

Enfin, il n'est pas inintéressant de conclure en évoquant le rapport entre budget de recherche et développement et revenus des entreprises concernées. À ce petit jeu, ce sont les sociétés américaines qui dominent avec Intel, Broadcom, Qualcomm et AMD en tête du classement et le ratio moyen des 20 premières entreprises du secteur s'établit à 15,8 %.

Ah, si, une dernière chose, les premières estimations indiquent que NVIDIA devrait ravir la première place du classement des dépenses en recherche et développement cette année. L'an dernier, Intel avait consacré 33,6 % de ses revenus à cette activité, mais Lip-Bu Tan – son nouveau P.-D.G. – aurait revu ses ambitions à la baisse alors que NVIDIA, sur fond d'un chiffre d'affaires qui explose, augmente sa proportion de manière régulière depuis quatre ans.