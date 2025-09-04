Parce que le montant des dépenses en recherche et développement n'est pas forcément et immédiatement corrélé aux résultats, Intel se doit sans doute de mieux dépenser.
Afin de concevoir les nouvelles générations de processeurs et de semi-conducteurs, mais aussi de les fabriquer, les dépenses en recherche et développement des principales sociétés du secteur ont atteint des niveaux sans précédents et, à ce petit jeu, c'est Intel qui débourse le plus.
Samsung a investi 9,5 milliards de dollars en 2024
Au départ, l'information en provenance du JoongAngDaily, un média sud-coréen, était là pour insister sur la très fort augmentation des dépenses en recherche et développement du géant local, Samsung.
Il faut effectivement savoir qu'en 2023, l'entreprise avait déboursé plus de 5,5 milliards de dollars pour cette branche d'activité. Un chiffre déjà impressionnant, mais qui a donc bondi de 71,3 % en douze mois pour atteindre les 9,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2024. Une progression qui permet à Samsung de grimper de la septième à la troisième place des entreprises de la tech en termes d'investissement globale dans la recherche et développement.
Avec 9,5 milliards de dollars, Samsung ne serait donc « que » troisième ? Mais qui peuvent donc bien être les deux entreprises qui dépensent plus que la société sud-coréenne ? En réalité, le mystère n'est pas si difficile à éclaircir et à la seconde place, nous retrouverons le géant du GPU.
NVIDIA à la seconde place, derrière Intel
NVIDIA est effectivement la seconde entreprise mondiale en ce qui concerne l'investissement en recherche et développement dans le monde de la tech. Une large partie de ses dépenses étant bien sûr tournée vers l'IA.
Sur l'ensemble de l'année 2024, NVIDIA aurait ainsi déboursé 12,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 47 % par rapport à ce qu'elle avait investi sur l'année 2023 (8,5 milliards de dollars). En toute logique, compte tenu de l'avance prise par NVIDIA dans le domaine de l'IA, on pourrait s'imaginer que l'entreprise est numéro un de la recherche et développement.
Pourtant, en 2024 en tout cas, elle reste derrière la société la plus dépensière dans ce domaine… Intel. Malgré les déboires rencontrés sur certains produits et certains processus, Intel continue effectivement à investir le plus avec pas moins de 16,55 milliards de dollars sur l'année 2024, mais son budget progresse bien moins vite que celui de ses concurrentes à +3,1 % sur douze mois (16,05 milliards en 2023).
TSMC n'a dépensé « que » 6,36 milliards de dollars
Sur la septième marche de ce classement se trouve une société inattendue, la Taiwanaise TSMC, seule entreprise « pur fondeur » de ce classement et qui consacre toute sa dépense aux seules améliorations techniques.
Sur les douze mois de 2024, TSMC a ainsi dépensé 6,36 milliards de dollars, bien moins qu'Intel donc, en augmentation de 8,8 % sur un an (5,85 milliards de dollars en 2023). Plus loin, un autre grand nom du secteur, SK Hynix qui se trouve à la dixième place avec 3,33 milliards de dollars dépensés en 2024 contre 2,45 milliards en 2023 (+32,7 % sur un an).
Au total, les 20 plus importantes sociétés du semi-conducteur ont dépensé la bagatelle de 98,68 milliards de dollars en recherche et développement en 2024 soit une augmentation 17 % par rapport à 2023. Ces 20 entreprises comptent ainsi pour 96 % du total des sommes dépensées dans la recherche et développement par l'ensemble de l'industrie.
Enfin, il n'est pas inintéressant de conclure en évoquant le rapport entre budget de recherche et développement et revenus des entreprises concernées. À ce petit jeu, ce sont les sociétés américaines qui dominent avec Intel, Broadcom, Qualcomm et AMD en tête du classement et le ratio moyen des 20 premières entreprises du secteur s'établit à 15,8 %.
Ah, si, une dernière chose, les premières estimations indiquent que NVIDIA devrait ravir la première place du classement des dépenses en recherche et développement cette année. L'an dernier, Intel avait consacré 33,6 % de ses revenus à cette activité, mais Lip-Bu Tan – son nouveau P.-D.G. – aurait revu ses ambitions à la baisse alors que NVIDIA, sur fond d'un chiffre d'affaires qui explose, augmente sa proportion de manière régulière depuis quatre ans.