Le géant américain NVIDIA a dévoilé des résultats financiers records, propulsés par l'intelligence artificielle et ses nouvelles puces Blackwell. Néanmoins, les tensions persistantes avec la Chine et des chiffres légèrement en deçà des attentes ont suffi à refroidir l'enthousiasme des marchés financiers.
NVIDIA continue de surfer sur la vague de l’intelligence artificielle. Le spécialiste des semi-conducteurs a publié, dans la nuit de mercredi à jeudi, des résultats financiers assez impressionnants, alimentés en partie par la demande pour ses puces IA de la plateforme Blackwell. Mais derrière ces chiffres records, une ombre au tableau subsiste : le marché chinois lui est désormais inaccessible pour certaines de ses technologies de pointe, comme les puces H20. Et cela inquiète Wall Street.
NVIDIA, un chiffre d'affaires record, même sans le marché chinois
Pour son deuxième trimestre fiscal, on peut dire que NVIDIA a frappé fort, avec un chiffre d’affaires record, accrochez-vous bien, de 46,7 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 56% sur un an. Le bénéfice net est tout aussi impressionnant pour la firme de Jensen Huang, puisqu'il atteint 26,4 milliards de dollars, un bond de plus de moitié par rapport à l'année précédente.
Cette remarquable performance est tirée par la division « Data Center » de NVIDIA, qui a généré 41,1 milliards de dollars à elle seule. Le moteur de cette fusée n'est autre que la nouvelle plateforme Blackwell et ses puces surpuissantes, qui représentent déjà environ la moitié des revenus de cette division hautement stratégique.
Fait marquant, cette croissance s'est faite sans aucune vente en Chine des puces H20 entre mai et juillet. Ces puces, volontairement moins performantes, avaient été conçues spécifiquement pour contourner les restrictions à l'exportation imposées par le gouvernement américain, mais le plan ne s'est pas déroulé comme prévu, puisque Pékin n'en veut plus.
Malgré les doutes, NVIDIA prévoit un futur radieux
Malgré ces résultats salvateurs, le titre de NVIDIA a chuté de plus de 3% à Wall Street après la clôture. Les investisseurs semblent s'inquiéter de deux choses. Ils estiment d'abord que les revenus des centres de données, très légèrement inférieurs aux attentes des analystes, restent insuffisants. Ils ont aussi minés par l'incertitude persistante venant du marché chinois.
Il faut dire que la situation géopolitique actuelle n'aide pas. Pendant que Washington restreint les exportations, Pékin décourage désormais ses propres entreprises d'acheter les puces H20, en invoquant de prétendues failles de sécurité. En réponse, NVIDIA aurait même demandé à certains fournisseurs de suspendre la production de ces composants, comme l'expliquent certains médias américains.
NVIDIA reste pourtant optimiste et prévoit d'ores et déjà un chiffre d’affaires d’environ 54 milliards de dollars pour le prochain trimestre, toujours sans compter sur la Chine. Le PDG Jensen Huang le redit : la demande pour la plateforme Blackwell est « extraordinaire », et c'est bien là l'essentiel actuellement pour une entreprise qui maîtrise bien le virage vers l'omniprésente intelligence artificielle.