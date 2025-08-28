NVIDIA continue de surfer sur la vague de l’intelligence artificielle. Le spécialiste des semi-conducteurs a publié, dans la nuit de mercredi à jeudi, des résultats financiers assez impressionnants, alimentés en partie par la demande pour ses puces IA de la plateforme Blackwell. Mais derrière ces chiffres records, une ombre au tableau subsiste : le marché chinois lui est désormais inaccessible pour certaines de ses technologies de pointe, comme les puces H20. Et cela inquiète Wall Street.