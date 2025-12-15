En effet, FEMV est tout simplement parvenu à faire le plus petit mini-PC basé sur la puce AMD : 220 millimètres de long, 133 mm de large et 35 mm d'épaisseur pour un volume d'à peine un litre. Une compacité extrême qui ne se ressent pas vraiment sur la connectique embarquée. Jugez plutôt :

1x OCuLink

2x USB4

2x USB 3.2 Type-A

1x DisplayPort 2.0

1x HDMI 2.1

1x 3,5 mm audio

1x lecteur de carte SD 4.0

1x Ethernet 2,5 GbE

1x Ethernet 10 GbE

Oui, afin d'assurer la polyvalence de sa machine, FEVM ne laisse rien au hasard avec ce port OCuLink, ces USB4 et ce RJ45 en 10 GbE. Côté sans-fil, il n'y a pas de surprise avec du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 alors que la marque assure que son système de refroidissement est capable de dissiper 160 watts.

En réalité, au-delà de la disponibilité réelle, cette question du refroidissement est sans doute le point crucial pour une machine aussi compacte : comment dissiper la chaleur de composants puissants sans se transformer en une assourdissante turbine ?