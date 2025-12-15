Sans aucun doute le plus petit mini-PC équipé du fameux processeur d'AMD, le FAEX1 vient d'être commercialisé en Chine.
FEVM n'est pas la société chinoise le plus connue, mais elle pourrait bien réussir un joli coup en distribuant son FAEX1. Ce mini-PC est le plus petit à proposer le Ryzen AI MAX+ 395 d'AMD et, malgré sa miniaturisation extrême, il ne semble pas devoir être hors de prix… enfin, pas plus que ses concurrents.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Puissance et polyvalence du Ryzen AI MAX+ 395
Depuis qu'il est annoncé par AMD, le processeur Ryzen AI MAX+ 395 est l'objet de multiples convoitises. Il faut que peu de puces réunissent autant d'atouts sur une surface aussi réduite : il est en mesure de tout faire.
Ainsi, il regroupe rien de moins que 16 cœurs CPU Zen 5, 40 unités de calcul GPU RDNA 3.5 et un NPU prévu pour délivrer jusqu'à 50 TOPS. Mieux, son TDP par défaut n'est que de 55 watts alors qu'il est prévu pour aller de 45 à 120 watts en fonction des besoins de ses intégrateurs/usagers.
Forcément, une telle puce a donné des idées à bien des entreprises et on ne compte plus les produits intégrant ce Ryzen AI MAX+ 395. La denière annonce en date nous vient une fois encore de Chine, mais c'est une société que nous ne connaissons pour ainsi dire pas en France qui s'en charge : FEVM.
La machine est baptisée FAEX1 et dispose donc du fameux processeur AMD qu'elle associe à 128 Go de RAM : c'est la configuration retenue par la plupart des constructeurs afin de destiner cette machine au marché de l'IA.
Un minuscule mini-PC qui assure côté connecteurs
Une telle quantité de mémoire – surtout par les temps qui courent – n'est bien sûr pas sans conséquence sur le prix de la machine : on parle, au tarif chinois, de plus ou moins 1 400 euros… mais elle ne sera jamais à ce prix-là en France.
Il y aura des taxes, le transport et d'autres coûts cachés qui en modifieraient le prix, si elle devait arriver sous nos latitudes. Pour l'heure, le FAEX1 n'est proposé qu'en Chine où il y vient tout juste de sortir avec des arguments qui pourraient faire mouche face à la concurrence.
En effet, FEMV est tout simplement parvenu à faire le plus petit mini-PC basé sur la puce AMD : 220 millimètres de long, 133 mm de large et 35 mm d'épaisseur pour un volume d'à peine un litre. Une compacité extrême qui ne se ressent pas vraiment sur la connectique embarquée. Jugez plutôt :
- 1x OCuLink
- 2x USB4
- 2x USB 3.2 Type-A
- 1x DisplayPort 2.0
- 1x HDMI 2.1
- 1x 3,5 mm audio
- 1x lecteur de carte SD 4.0
- 1x Ethernet 2,5 GbE
- 1x Ethernet 10 GbE
Oui, afin d'assurer la polyvalence de sa machine, FEVM ne laisse rien au hasard avec ce port OCuLink, ces USB4 et ce RJ45 en 10 GbE. Côté sans-fil, il n'y a pas de surprise avec du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 alors que la marque assure que son système de refroidissement est capable de dissiper 160 watts.
En réalité, au-delà de la disponibilité réelle, cette question du refroidissement est sans doute le point crucial pour une machine aussi compacte : comment dissiper la chaleur de composants puissants sans se transformer en une assourdissante turbine ?