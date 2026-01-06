En fin d'année dernière, il y a maintenant un peu plus d'un mois, diverses sources avaient évoqué l'arrivée prochaine d'une nouvelle gamme d'APU chez AMD. Le nom de code de Gorgon Point était utilisé pour cette série qui devait compléter, voire remplacer, les Strix Point et Krackan Point.

Le suspens n'aura pas duré bien longtemps et, comme prévu alors, le CES 2026 de Las Vegas aura bien été l'occasion pour AMD de confirmer tout ça. Il n'est plus question de nom de code et Gorgon Point cède donc la place à Ryzen AI série 400 avec l'annonce de pas moins de sept puces qui se répartissent en deux segments : d'un côté les Ryzen AI et de l'autre, les Ryzen AI HX.