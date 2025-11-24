Plus que jamais d'actualité les APU d'AMD vont connaître une seconde jeunesse avec la sortie de modèles « refresh » sur les gammes les plus en vue du moment.
Coup sur coup, ce sont deux fuites qui donnent les premières intentions d'AMD en matière de processeurs APU : les remplaçants des générations Strix/Krackan Point – les futurs Ryzen série 400 – commencent à faire parler d'eux.
Vers une mise à jour des APU existants
Alors qu'elle était encore assez mystérieuse, la succession des actuels APU Strix Point et Krackan Point d'AMD s'est diablement précisée en l'espace de quelques jours, la semaine dernière.
Strix Point, c'est la génération des Ryzen AI 9 HX 370 et 375, des processeurs largement mis en avant pour leur puissance graphique (16 unités GPU en RDNA 3.5) associée à une partie CPU plus que convenable (12 cœurs/24 threads en Zen 5). Pour monter en gamme, AMD avait aussi lancé la génération Strix Halo alors que Krackan Point permettait, de son côté, de descendre en gamme pour des puces et des appareils plus accessibles.
Depuis déjà quelques mois, il se dit qu'AMD travaille sur la gamme suivante qui doit remplacer, sinon Strix Halo, au moins Strix Point et Krackan Point. Une gamme qui ne devrait pas bouleverser l'ordre des choses, se présentant plutôt comme un « refresh », une mise à jour de ce que l'on connaît déjà. Eh bien, cette gamme a fait l'objet de plusieurs fuites en fin de semaine dernière, confirmant qu'elle est aujourd'hui presque une réalité.
Le même nombre de cœurs CPU/GPU
Baptisée Gorgon Point par plusieurs sources, cette nouvelle gamme devrait une nouvelle fois afficher au moins deux grandes catégories avec, d'un côté, le Ryzen AI 9 HX 470 et, de l'autre, les Ryzen AI 9 465 et Ryzen AI 7 450.
Dans les deux cas – puisqu'il est question de refresh – nous ne serons pas surpris de découvrir des cœurs CPU en architecture Zen 5 et des unités de calcul GPU en architecture RDNA 3.5 avec, en bonus, un NPU XDNA 2. Le Ryzen AI 9 HX 470 devrait toutefois se montrer bien plus musclé avec ses 12 cœurs/24 threads, une fréquence boost d'au moins 5,25 GHz et ses 16 unités de calcul (Radeon 890M).
De leur côté, les Ryzen AI 9 465 et Ryzen AI 7 450 semblent devoir se contenter de respectivement 10 et 8 cœurs Zen 5 d'un côté ainsi que 12 et 8 unités de calcul RDNA 3.5 de l'autre. Le NPU reste le même sur les trois puces, du XDNA 2 donc capable de 55+ TOPS et, dans tous les cas de figure, il est question d'un TDP ajustable de 15 à 54 watts, comme sur les générations actuelles.
En plus de ces données techniques, les récentes fuites sont l'occasion de voir quelques performances, mais sur des outils que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser comme CrossMark ou SiSoftware Sandra.
Rappelons enfin, que les plus récents bruits de couloir indiquent qu'AMD pourrait profiter du CES 2026 de Las Vegas pour annoncer officiellement cette nouvelle génération – comme Intel avec Panther Lake – alors que la sortie des premières machines interviendrait au cours du premier trimestre 2026.