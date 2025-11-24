De leur côté, les Ryzen AI 9 465 et Ryzen AI 7 450 semblent devoir se contenter de respectivement 10 et 8 cœurs Zen 5 d'un côté ainsi que 12 et 8 unités de calcul RDNA 3.5 de l'autre. Le NPU reste le même sur les trois puces, du XDNA 2 donc capable de 55+ TOPS et, dans tous les cas de figure, il est question d'un TDP ajustable de 15 à 54 watts, comme sur les générations actuelles.

En plus de ces données techniques, les récentes fuites sont l'occasion de voir quelques performances, mais sur des outils que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser comme CrossMark ou SiSoftware Sandra.

Rappelons enfin, que les plus récents bruits de couloir indiquent qu'AMD pourrait profiter du CES 2026 de Las Vegas pour annoncer officiellement cette nouvelle génération – comme Intel avec Panther Lake – alors que la sortie des premières machines interviendrait au cours du premier trimestre 2026.