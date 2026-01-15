Les GeForce RTX 5060 et GeForce RTX 5060 Ti 8 Go devraient logiquement prendre le pas sur les modèles plus performants.
On peut en quelque sorte dire quel le couperet est tombé, et ce, même si NVIDIA ne commente pas sur ce genre de rumeurs : il semble déjà difficile de trouver des cartes graphiques GeForce RTX série 50 dotées de plus de 8 Go.
Au revoir les plus grosses GeForce RTX série 50
En toute fin d'année dernière, une première rumeur avait émergé pour parler des décisions stratégiques de NVIDIA en matière de cartes graphiques. Une rumeur pas réellement réjouissante qui envisageait une nette baisse de la production.
Plusieurs raisons pour expliquer ce choix et la pénurie/inflation que connaît le secteur de la DRAM n'est bien sûr pas étranger à cela. NVIDIA cherche aussi à privilégier son domaine le plus lucratif et plutôt que d'investir dans des cartes à destination des joueurs, il est plus rentable de tourner ses capacités vers les GPU pour le monde de l'intelligence artificielle.
De fait, plusieurs nouvelles se sont succédé pour appuyer cette orientation de la société américaine. D'abord, l'absence de GeForce RTX série 50 SUPER lors du CES 2026 de Las Vegas et leur report à « bien plus tard », voire leur annulation pure et simple. Ensuite, une hypothèse qui ferait presque sourire : la relance de la production d'anciens modèles, moins complexes à manufacturer.
L'accent est mis sur les modèles 8 Go de VRAM
Aujourd'hui, nous prenons connaissance d'une nouvelle qui pousse la stratégie de NVIDIA toujours un peu plus loin même si, là encore, il n'est pas question de la moindre confirmation de la part de la firme de Jensen Huang.
Nos confrères de VideoCardz prennent leur source des toujours bien informés Board Channels. Là, il est très clairement expliqué que NVIDIA et ses multiples partenaires ont tous décidé de réorienter leur production afin de se tourner vers les modèles de GeForce RTX série 50 les moins dotés en mémoire vidéo : les modèles avec seulement 8 Go de VRAM.
De fait, cela réduit l'offre NVIDIA aux cartes GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti 8 Go et exclu toutes les autres références : il n'est donc pas question de seulement réduire la voilure sur les GeForce RTX 5090 et leurs 24 Go de VRAM, toutes les cartes dotées de plus de 8 Go sont concernées… et vous n'aurez aucun mal à comprendre le pourquoi du comment de ce choix.
En annulant la production d'une GeForce RTX 5070 Ti dotée de 16 Go de VRAM, il est possible de mettre sur le marché deux cartes GeForce RTX 5060 et donc de toucher plus de joueurs. Les mathématiques sont implacables.