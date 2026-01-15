En toute fin d'année dernière, une première rumeur avait émergé pour parler des décisions stratégiques de NVIDIA en matière de cartes graphiques. Une rumeur pas réellement réjouissante qui envisageait une nette baisse de la production.

Plusieurs raisons pour expliquer ce choix et la pénurie/inflation que connaît le secteur de la DRAM n'est bien sûr pas étranger à cela. NVIDIA cherche aussi à privilégier son domaine le plus lucratif et plutôt que d'investir dans des cartes à destination des joueurs, il est plus rentable de tourner ses capacités vers les GPU pour le monde de l'intelligence artificielle.

De fait, plusieurs nouvelles se sont succédé pour appuyer cette orientation de la société américaine. D'abord, l'absence de GeForce RTX série 50 SUPER lors du CES 2026 de Las Vegas et leur report à « bien plus tard », voire leur annulation pure et simple. Ensuite, une hypothèse qui ferait presque sourire : la relance de la production d'anciens modèles, moins complexes à manufacturer.