Quelques jours avant l'ouverture du CES 2026, plusieurs rumeurs confirmaient que, finalement, NVIDIA ne présentera pas de nouvelles cartes graphiques comme certains l'espéraient.

Au contraire, Jensen Huang est intervenu à Las Vegas pour lancer une évolution logicielle de sa fameuse technolgie assistée par l'intelligence artificielle : DLSS 4.5 et la 6x multi-frame generation avaient les honneurs d'une présentation en bonne et due alors qu'il n'y avait absolument rien de neuf à ce mettre sous la dent d'un strict point de vue matériel.

Plusieurs sources soulignaient alors que NVIDIA avait encore du temps devant lui pour annoncer l'évolution de ses GeForce RTX série 50 avec des modèles « SUPER » qui pourraient être présentés avant l'été 2026. Bien sûr, NVIDIA s'était alors bien gardé de commenter ces informations : elle n'en a de toute façon pas l'habitude et c'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui.

Les informations qui suivent sont donc à prendre avec un certain recul, mais il est question de plusieurs raisons pour expliquer que, plutôt qu'un report, NVIDIA pourrait bien annuler purement et simplement d'éventuelles « SUPER ».