Entre difficultés de production sur les modèles « classiques » et lancement probable d'une nouvelle génération quelque part en 2027, les GeForce RTX série 50 SUPER pourraient bien ne jamais voir le jour.
Alors que de nombreuses rumeurs semblaient nous diriger vers une sortie de nouvelles cartes graphiques NVIDIA au cours du premier trimestre 2026, il n'en sera très probablement rien sachant que la firme de Jensen Huang n'a pas fait la moindre annonce « matériel » au CES de Las Vegas.
Le CES 2026 aux seules évolutions logicielles
Quelques jours avant l'ouverture du CES 2026, plusieurs rumeurs confirmaient que, finalement, NVIDIA ne présentera pas de nouvelles cartes graphiques comme certains l'espéraient.
Au contraire, Jensen Huang est intervenu à Las Vegas pour lancer une évolution logicielle de sa fameuse technolgie assistée par l'intelligence artificielle : DLSS 4.5 et la 6x multi-frame generation avaient les honneurs d'une présentation en bonne et due alors qu'il n'y avait absolument rien de neuf à ce mettre sous la dent d'un strict point de vue matériel.
Plusieurs sources soulignaient alors que NVIDIA avait encore du temps devant lui pour annoncer l'évolution de ses GeForce RTX série 50 avec des modèles « SUPER » qui pourraient être présentés avant l'été 2026. Bien sûr, NVIDIA s'était alors bien gardé de commenter ces informations : elle n'en a de toute façon pas l'habitude et c'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui.
Les informations qui suivent sont donc à prendre avec un certain recul, mais il est question de plusieurs raisons pour expliquer que, plutôt qu'un report, NVIDIA pourrait bien annuler purement et simplement d'éventuelles « SUPER ».
Pas suffisamment de concurrence d'AMD ?
Rappelons que jusqu'à présent, les rumeurs évoquaient trois nouveaux modèles de cartes : les GeForce RTX 5070 SUPER, 5070 Ti SUPER et 5080 SUPER. Trois modèles qui faisaient sens pour densifier la gamme et s'opposer à de nouvelles cartes signées AMD. Mais voilà, pour le moment, il n'y a strictement aucun signe du lancement de nouvelles références chez AMD : les GeForce RTX série 50 sont tout à fait armées pour lutter contre les cartes actuelles.
Second point qui pousse à croire que NVIDIA ne va peut-être jamais sortir de RTX série 50 SUPER : la hausse de la demande en GPU pour les centres de données et les serveurs d'intelligence artificielle. Sur ces segments, les marges sont plus importantes et il est donc logique de voir une part plus importante des lignes de production dirigées vers la production de GPU pour ce secteur : inutile de lancer de nouvelles cartes, si c'est pour qu'elles soient indisponibles.
À en croire les sources de nos confrères VideoCardz, la première raison reste de loin celle qui explique l'absence de toute accélération du calendrier par NVIDIA. La firme de Jensen Huang se satisfait très bien de la situation et, à chaque fois, si des cartes SUPER sont arrivées – en tant que refresh d'une génération de GPU – c'est que la concurrence se faisait plus féroce. Pour l'heure, on ne peut pas dire que les GeForce RTX série 50 soient mises en danger.
NVIDIA estime sans doute que le simple fait de pousser encore un peu plus loin DLSS avec cette version 4.5 suffit à redonner de l'intérêt à ses solutions graphiques sachant, en plus, que même les GeForce RTX série 20, 30 et 40 en profitent plus ou moins. Et si NVIDIA passait directement aux GeForce RTX série 60 au cours de l'année 2027 ?