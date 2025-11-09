Le début de l'année 2026 promet d'être compliqué pour tous les fabricants de produits électroniques à cause d'une offre en puce mémoire bien insuffisante par rapport à la demande.
Les pénuries de puces de mémoire vive/vidéo ont des conséquences sur à peu près tous les produits électroniques et, sans surprise, sur la seconde vague de cartes graphiques GeForce RTX série 50, les fameuses SUPER que NVIDIA aurait en préparation depuis déjà plusieurs mois.
Vers une annulation pure et simple ?
Les habitudes de NVIDIA en matière de cartes graphiques ont rapidement conduit les plus enthousiastes des utilisateurs à se poser des questions à propos des GeForce RTX série 50 SUPER.
Ainsi, et alors que les premières GeForce RTX série 50 – les RTX 5080 et RTX 5090 – ne sont sorties qu'en tout début d'année, dès le mois d'avril dernier, les premières rumeurs entourant les RTX 5080 S et RTX 5070 S ont émergé. Des rumeurs qui évoquaient principalement une augmentation de la mémoire vidéo associée au GPU avec un passage à 18 Go pour la GeForce RTX 5070 SUPER et à 24 Go pour la GeForce RTX 5080 SUPER.
Une augmentation substantielle de la VRAM qui serait passé par un changement de puces : NVIDIA aurait décidé d'abandonner les puces de 2 Go de GDDR7 pour les remplacer par des modèles de 3 Go récemment mises en avant par la firme sud-coréenne Samsung. Des informations confirmées quelques semaines plus tard, mais tout ça, c'était avant que la pénurie sur les puces de mémoire ne soit devenue une réalité pour le moins tangible.
Une réalité qui touche tous les secteurs depuis la fabrication de barrettes de DDR5 – lesquelles ont déjà augmenté de plus de 15 % en France – jusqu'à la production de SSD en passant, bien sûr, par les cartes graphiques. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, une rumeur a tout simplement évoqué l'annulation des cartes SUPER par NVIDIA, devenues bien trop compliquées à produire.
NVIDIA envisage plutôt un report à Q3 2026
Une rumeur intéressante, mais qui manquait de précision et que nous n'avions alors pas relayée. Il n'aura d'ailleurs pas fallu attendre bien longtemps pour que ce bruit de couloir soit « affiné » par une source plus fiable.
Informateur bien connu du monde des GPU, MEGAsizeGPU est ainsi revenu sur la question en expliquant que, non, NVIDIA n'a pas dans l'idée d'annuler la variante SUPER de ses GeForce RTX série 50. En revanche, il serait bel et bien question de les repousser… et pas qu'un peu, alors que plusieurs sources annonçaient une sortie potentielle au cours du premier trimestre 2026.
Ce créneau ne serait donc plus du tout d'actualité et MEGAsizeGPU évoque à présent le troisième trimestre de l'année prochaine. Un décalage de plus ou moins six mois donc lequel pourrait donc bien être lié à la délicate situation qui entoure le marché des puces de mémoire. Il n'est d'ailleurs pas impossible que, dans l'intervalle, NVIDIA revoit sa copie.
La firme américaine pourrait bien modifier les spécifications techniques de ces cartes GeForce RTX série 50 SUPER qui, rappelons-le, n'ont toujours pas été annoncées officiellement. Il se peut que NVIDIA revoit son calendrier justement afin que ses partenaires puissent accumuler suffisamment de modules de VRAM pour un lancement avec un nombre de pièces confortable.
Des ruptures sur les GeForce RTX 5060 Ti 16 Go ?
Une chose semble en tout cas certaine, les incertitudes sur le marché des puces de mémoire sont aussi délicates à gérer pour nous simples usagers confrontés à la montée des prix que pour les producteurs de barrettes/cartes qui doivent faire face à des approvisionnements pour le moins chaotiques.
Dans ce contexte, il n'est d'ailleurs pas surprenant d'apprendre – toujours grâce à MEGAsizeGPU – que les GeForce RTX 5060 Ti dotées de 16 Go de mémoire vidéo pourraient bientôt être très difficile à trouver. C'est effectivement le modèle doté de 16 Go le moins rentable pour des fabricants qui privilégient de manière assez logique des produits à plus forte marge.
Reste maintenant à surveiller le marché et à voir si ces potentielles ruptures d'approvisionnement n'auront pas d'abord un impact sur le prix des GeForce RTX 5060 Ti.