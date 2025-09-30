Vous vous en doutez, nous n'avons aucun moyen de vérifier la véracité de ces informations puisque les cartes « n'existent pas » pour NVIDIA. Nous pouvons toutefois reconnaître que les valeurs avancées par Seasonic n'ont rien de farfelu puisque la RTX 5070 est à 250 watts et que la RTX 5070 Ti est à 300 watts. De plus, il ne faut pas oublier que Seasonic n'en est pas à son coup d'essai côté « prédictions » de TDP.

Le simlateur de bloc d'alimentation est un outil que la marque a mis en ligne il y a déjà un petit moment et, quelques mois avant la sortie de la première vague de GeForce RTX série 50, nous avions pu découvrir ses estimations. Si les valeurs n'étaient pas tout à fait exactes, on ne peut pas dire que Seasonic se soit trompé de beaucoup. Voilà qui rend crédibles les informations précédentes.

GeForce RTX 5090 : 500 W selon Seasonic, 550 W en réalité

500 W selon Seasonic, 550 W en réalité GeForce RTX 5080 : 350 W selon Seasonic, 360 W en réalité

350 W selon Seasonic, 360 W en réalité GeForce RTX 5070 : 220 W selon Seasonic, 250 W en réalité

220 W selon Seasonic, 250 W en réalité GeForce RTX 5060 : 170 W selon Seasonic, 145 W en réalité

170 W selon Seasonic, 145 W en réalité GeForce RTX 5050 : 100 W selon Seasonic, 130 W en réalité

Vous avouerez que pour des estimations faites six mois avant la sortie réelle des cartes graphiques, le résultat n'est pas si mal !