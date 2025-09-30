Si la sortie des GeForce RTX série 50 « SUPER » ne fait guère de doute pour personne, la fenêtre de lancement est encore très incertaine.
La prochaine vague de cartes graphiques signées NVIDIA ne sera pas l'occasion d'un changement d'architecture puisque, comme à son habitude, la firme prévoit la sortie de modèles « SUPER » pour optimiser les GeForce RTX série 50.
Au mieux, entre mars et mai 2026
Alors que la gamme originelle a débuté en janvier dernier, peu après le CES 2025 de Las Vegas, les rumeurs autour de cette seconde vague de GeForce RTX série 50 n'ont pas tardé : on en parlait déjà avant même le début de l'été.
Jusqu'à présent, tout porte à croire que NVIDIA se serait focalisé sur le sous-système mémoire en augmentant sensiblement la quantité de VRAM de ses cartes de milieu/haut de gamme. En avril dernier, par exemple, on évoquait 24 Go de VRAM sur la RTX 5080 SUPER et 16 Go sur la RTX 5070 SUPER. De premières informations relayées par une autre source quelques semaines plus tard sans, bien sûr, que NVIDIA ne réagisse.
En l'absence de tout commentaire de NVIDIA, il est évidemment difficile d'y voir clair. Reste que la firme américaine semble devoir prendre son temps pour ce lancement qui avait, un temps, été évoqué pour le CES 2026. Une information qui n'était pas idiote : cela aurait en quelque sorte célébré l'anniversaire des deux premiers modèles de la gamme en présentant leurs remplaçantes directes… mais, ça ne devrait finalement pas être le cas.
Les derniers bruits de couloir en provenance de Benchlife font effectivement état d'un lancement plutôt calé sur la fin du premier trimestre 2026 ou le début du second trimestre : « Cela se fera très probablement entre mars et mai 2026, plutôt qu'au CES 2026 ». La source ajoute que « aucun partenaire n'a encore reçu de notification de projet pour ces modèles ». En d'autres termes, la fenêtre de sortie peut encore largement changer.
Seasonic fait fuiter le TDP des cartes SUPER
En revanche, l'arrivée de ces cartes « SUPER » n'est pas remise en cause par ces diverses rumeurs et, au contraire, c'est un acteur majeur du marché des blocs d'alimentation qui en remet une couche.
Seasonic dispose sur son site d'un calculateur. Son objectif est de permettre à tout un chacun d'estimer la puissance d'alimentation nécessaire pour sa machine en fonction des composants que l'on souhaite intégrer. Processeurs et SSD ne nous intéressent pas ici, mais en se penchant sur la partie carte graphique, on peut découvrir deux références qui n'ont pas encore été annoncées par NVIDIA. Vous vous en doutez, il s'agit de GeForce RTX série 50 SUPER.
En l'occurrence, il n'est pas question de RTX 5080 SUPER chez Seasonic, mais les RTX 5070 SUPER et RTX 5070 Ti SUPER sont bel et bien présentes dans la liste déroulante qui permet de choisir sa ou ses cartes graphiques… avec un maximum de quatre GPU, Seasonic prévoit large et, plus important encore, on découvre même le TDP qui serait d'actualité pour ces deux cartes : la RTX 5070 SUPER serait à 275 watts et la RTX 5070 Ti SUPER à 350 watts.
Vous vous en doutez, nous n'avons aucun moyen de vérifier la véracité de ces informations puisque les cartes « n'existent pas » pour NVIDIA. Nous pouvons toutefois reconnaître que les valeurs avancées par Seasonic n'ont rien de farfelu puisque la RTX 5070 est à 250 watts et que la RTX 5070 Ti est à 300 watts. De plus, il ne faut pas oublier que Seasonic n'en est pas à son coup d'essai côté « prédictions » de TDP.
Le simlateur de bloc d'alimentation est un outil que la marque a mis en ligne il y a déjà un petit moment et, quelques mois avant la sortie de la première vague de GeForce RTX série 50, nous avions pu découvrir ses estimations. Si les valeurs n'étaient pas tout à fait exactes, on ne peut pas dire que Seasonic se soit trompé de beaucoup. Voilà qui rend crédibles les informations précédentes.
- GeForce RTX 5090 : 500 W selon Seasonic, 550 W en réalité
- GeForce RTX 5080 : 350 W selon Seasonic, 360 W en réalité
- GeForce RTX 5070 : 220 W selon Seasonic, 250 W en réalité
- GeForce RTX 5060 : 170 W selon Seasonic, 145 W en réalité
- GeForce RTX 5050 : 100 W selon Seasonic, 130 W en réalité
Vous avouerez que pour des estimations faites six mois avant la sortie réelle des cartes graphiques, le résultat n'est pas si mal !