Pour introduire sa principale annonce gaming du CES 2026, NVIDIA a décidé de prendre en exemple le succès que connaît le monde PC… dès lors que l'on parle de jeu vidéo.

En trois chiffres, trois graphiques, NVIDIA souligne plusieurs points intéressants et, tout d'abord, le fait que les PC gaming sont en pleine croissance sur cinq ans alors que, dans le même temps, le monde du PC est à la traîne. Seconde valeur utile, le nombre de joueurs Steam bat records sur records, même si NVIDIA gagnerait à légender ses graphiques.