Temporal stability, ghosting et anti-aliasing sont les principaux chevaux de bataille de DLSS 4.5 qui profitera aussi d'un boost côté FPS.
Au CES, AMD a surtout évoqué le futur de ses processeurs délaissant le monde des Radeon. Si NVIDIA n'avait pas davantage d'annonces matérielles à faire, pas de nouvelle carte graphique, elle en a profité pour dévoiler la nouvelle mouture de son outil le plus en vue, DLSS passe en version 4.5.
Le gaming PC au meilleur de sa forme ?
Pour introduire sa principale annonce gaming du CES 2026, NVIDIA a décidé de prendre en exemple le succès que connaît le monde PC… dès lors que l'on parle de jeu vidéo.
En trois chiffres, trois graphiques, NVIDIA souligne plusieurs points intéressants et, tout d'abord, le fait que les PC gaming sont en pleine croissance sur cinq ans alors que, dans le même temps, le monde du PC est à la traîne. Seconde valeur utile, le nombre de joueurs Steam bat records sur records, même si NVIDIA gagnerait à légender ses graphiques.
Enfin, et c'est bien sûr le plus important pour NVIDIA : il semblerait que l'adoption de l'architecture Blackwell – celle de ses derniers GPU – soit bien plus rapide que pour les sorties d'Ampere et d'Ada Lovelace. Là encore, le graphique manque de valeurs précises, mais nous avons compris l'idée.
Une manière comme une autre pour souligner qu'il n'est pas utile de creuser au niveau du matériel, que l'architecture Blackwell a encore de beaux mois devant elle. Au CES 2026, il ne sera donc pas question d'annoncer de GeForce RTX série 5000 SUPER ou quoi que ce soit d'autre en la matière.
DLSS 4.5 et 6x multi-frame generation
En revanche, NVIDIA n'est tout de même pas venue les mains vides et seulement un an après la sortie de DLSS 4, c'est déjà une nouvelle version de la technologie maison qui fait l'actualité gaming de la société de Jensen Huang.
Comme le laisse sous entendre la virgule, DLSS 4.5 – c'est le nom de la nouvelle version – il n'est pas question de révolutionner les choses. Le fonctionnement même de DLSS reste identique et les spécificités de DLSS 4 s'applie toujours. Il est toutefois question de nombreuses optimisations afin de parfaire le rendu graphique, et ce, sur deux points.
Kingdom Come Deliverance II et The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. ©NVIDIA
En premier lieu, c'est la qualité d'image que NVIDIA cherche à améliorer avec DLSS 4.5. Pour ce faire, la firme met en avant la seconde génération de son Super Resolution afin de corriger pas mal de petites imperfections introduites par la précédente génération. Sans rentrer dans les détails, NVIDIA met en avant trois exemples très précis sur trois des jeux les plus populaires.
Sur Kingdom Come Deliverance II, on voit l'impact d'une meilleure prise en charge de la stabilité temporelle. Sur The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, c'est l'effet fantôme sur les objets en mouvement qui est réduit. Enfin, sur Indiana Jones and the Great Circle, l'anti-crénelage amélioré est souligné. Apporter un rendu plus qualitatif n'est donc que le premier point.
Pour le second, c'est une fois encore la vitesse d'animation qui est visée et c'est, une fois encore, la technique de la génération d'images qui est sollicitée. Nous sommes déjà passé à la 4x multi-frame generation l'an dernier, il est maintenant question de 6x multi-frame generation que NVIDIA destine à des objectifs de l'ordre de 240 images par seconde, rien que ça.
Plus de 400 jeux déjà concernés par DLSS 4.5 ?
Forcément, qui dit nouvelle technologie dit aussi besoin de prise en charge par les développeurs et la question a toujours été au cœur des interrogations des joueurs à chaque annonce de la part de NVIDIA, mais aussi d'AMD ou d'Intel.
Dans le cas présent, NVIDIA se montre particulièrement optimiste en expliquant que, grâce à son NVIDIA App, plus de 400 jeux sont d'ores et déjà en mesure de profiter de DLSS 4.5. Pas de tous les aspects, mais la seconde génération du Super Resolution serait à présent opérationnelle. Mieux, cet progrès technique ne se limite pas aux seules GeForce RTX série 50.
NVIDIA souligne de manière très claire que toutes les GeFroce RTX seront en mesure d'en profiter et il conviendra donc de voir l'impact sur les performances. En effet, pour le Super Resolution NVIDIA n'a parlé que des progrès visuels sans jamais évoquer un quelconque impact sur la fluidité de l'animation.
Dans un second temps, NVIDIA envisage la sortie du 6x multi-frame generation. Pas de date précise pour le moment, la firme de Jensen Huang ayant seulement offert une fenêtre de lancement : « printemps 2026 ». De plus, sans surprise, la technologie ne concernera que les GeForce RTX série 50. Sans surprise, car c'était déjà le cas pour le 4x multi-frame generation.
Source : NVIDIA