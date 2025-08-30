En tout début de mois, Electronic Arts a déjà fait parler de son Battlefield 6 alors que se préparait deux week-ends de bêta ouverte afin de mettre à l'épreuve le code réseau du jeu d'action.

Si le double rendez-vous semble s'être plutôt bien déroulé, Electronic Arts ne veut pas brusquer les choses et Battlefield 6 reste calé sur une sortie au 10 octobre prochain tant sur PC que sur Sony PlayStation 5 et Microsoft Xbox Series X, au prix de 69,99 euros pour l'édition standard sur PC et 10 euros de plus, à 79,99 euros, sur consoles.

De son côté, NVIDIA cherche à soigner la prise en charge du jeu afin de donner encore un argument de plus à ses GeForce RTX série 50. C'est pourquoi la firme de Jensen Huang annonce que « la meilleure expérience de guerre totale » – on ne mâche pas ses mots chez NVIDIA – profitera de DLSS 4 et de la multi frame generation dès son lancement.

NVIDIA en profite pour rappeler toutes les technologies en œuvre avec DLSS 4, en plus de la génération d'images : DLSS Super Resolution, DLAA et NVIDIA Reflex. La totale pour ce qui ne sera cependant pas le seul gros jeu de la rentrée pris en charge par NVIDIA.