NVIDIA met les bouchées doubles autour de DLSS 4 et sa technologie de multi frame generation afin de faire pencher encore un peu plus la balance en faveur de ses GeForce RTX série 50.
Sur le papier, DLSS 4 est une technologie sans réelle concurrence et elle permet aux cartes graphiques GeForce RTX série 50 d'atteindre des performances assez remarquables sur les jeux… compatibles. NVIDIA le sait bien et, pour la rentrée, de très grosses productions serviront de fer-de-lance.
DLSS 4 au lancement de Battlefield 6…
En tout début de mois, Electronic Arts a déjà fait parler de son Battlefield 6 alors que se préparait deux week-ends de bêta ouverte afin de mettre à l'épreuve le code réseau du jeu d'action.
Si le double rendez-vous semble s'être plutôt bien déroulé, Electronic Arts ne veut pas brusquer les choses et Battlefield 6 reste calé sur une sortie au 10 octobre prochain tant sur PC que sur Sony PlayStation 5 et Microsoft Xbox Series X, au prix de 69,99 euros pour l'édition standard sur PC et 10 euros de plus, à 79,99 euros, sur consoles.
De son côté, NVIDIA cherche à soigner la prise en charge du jeu afin de donner encore un argument de plus à ses GeForce RTX série 50. C'est pourquoi la firme de Jensen Huang annonce que « la meilleure expérience de guerre totale » – on ne mâche pas ses mots chez NVIDIA – profitera de DLSS 4 et de la multi frame generation dès son lancement.
NVIDIA en profite pour rappeler toutes les technologies en œuvre avec DLSS 4, en plus de la génération d'images : DLSS Super Resolution, DLAA et NVIDIA Reflex. La totale pour ce qui ne sera cependant pas le seul gros jeu de la rentrée pris en charge par NVIDIA.
… même chose pour Borderlands 4
En effet, dans la foulée de son annonce autour du titre d'Electronic Arts, NVIDIA a confirmé plusieurs informations intéressantes dont la première concerne l'un des plus gros titres du mois de septembre, Borderlands 4.
Le jeu développé par Gearbox Software et édité par 2K Games profitera donc, lui aussi, de la prise en charge de DLSS 4 avec le multi frame generation et Reflex pour des performances optimales. Sans préciser sur quelle machine elle a fait tourner le jeu, NVIDIA diffuse d'ailleurs une vidéo qui affiche crânement plus de 200 images par seconde en « 4K DLSS 4 ».
Un peu plus tard que Borderlands 4, mais aussi que Battlefield 6, nous aurons aussi droit à la prise en charge de DLSS 4 sur The Outer Worlds 2 qui, lui, ne sortira donc que le 29 octobre. Encore un gros titre à profiter des performances des GeForce RTX série 50 avec le soutien du ray tracing.
Enfin, rappelons que lors de la dernière GamesCom, NVIDIA a insisté sur le grand nombre de jeux à venir prévus avec prise en charge DLSS 4. Lost Soul Aside arrivait juste après le salon de Cologne (le 29 août) tandis que d'autres sortiront plus tard comme Black State, Dying Light: The Beast, Phantom Blade Zero ou Resident Evil Requiem et Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
La liste complète des jeux évoqués lors de la GamesCom ainsi que plusieurs vidéos insistant sur la prise en charge de DLSS 4 avec, selon le cas, le soutien du ray tracing ou du path tracing, est disponible en source.