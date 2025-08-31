Intelligence artificielle. Deux mots que l'on entend à longueur de journée, mais qui ont un écho encore plus particulier dans le monde du jeu vidéo où le deep learning s'est invité il y a déjà quelques années.

Si les technologies FidelityFX Super Resolution (FSR) d'AMD ou Xe Super Sampling (XeSS) d'Intel exploitent l'intelligence artificielle pour une partie du rendu de nos jeux favoris, c'est bien NVIDIA qui 1/ est pionnière dans ce domaine et 2/ va aujourd'hui le plus loin grâce à son Deep Learning Super Sampling, plus connu sous le sigle DLSS.

Dans sa version 3, DLSS introduisait la frame generation qui intercalait une frame rendue intégralement par l'intelligence artificielle entre deux frames générées par le GPU, « à l'ancienne ». Dans sa version 4, DLSS va plus loin avec la multi-frame generation qui se propose d'intercaler jusqu'à trois images rendues par l'IA entre deux frames générées par le GPU.