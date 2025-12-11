AMD marche dans les traces de NVIDIA et délivre enfin la technologie FSR Redstone promise depuis déjà un petit moment avec, comme la concurrente, différents niveaux d'implémentation selon les jeux.
Choses promises, choses dues. Il y a trois semaines de cela, AMD annonçait la sortie prochaine de sa technologie maison pour concurrencer le DLSS de NVIDIA. Une technologie qui se sera fait attendre, mais qui est maintenant intégrée aux derniers pilotes Adrenalin même si, pour en profiter, il faut disposer d'une carte graphique Radeon RX série 9000.
FSR Redstone déployé sur Radeon RX 9000
À la manière de NVIDIA, AMD lance donc une solution complète de techniques d'améliorations visuelles assistées par l'intelligence artificielle. Le FidelityFX Super Resolution n'est plus, place au FSR, FSR Redstone.
Déployée au travers de la mise à jour des pilotes graphiques Adrenalin 25.12.1, FSR Redstone fonctionne à la manière de DLSS. On se retrouve ici non pas avec une technologie, mais quatre fonctionnalités réservées aux cartes graphiques Radeon RX 9000 qui, d'après AMD, sont les seules en mesure de faire tourner les nouveautés mises en œuvre. Là encore, tout cela a un petit côté de déjà vu.
Même si cela ne fera pas plaisir à tous les joueurs, il semble indispensable de se faire à l'idée que les fonctionnalités les plus récentes soient réservées aux cartes de dernière génération : NVIDIA avait été vertement critiquée pour l'avoir fait avec DLSS 4 et ses GeForce RTX série 50. Finalement, AMD ne procède pas de manière différente avec FSR Redstone et ses quatre « briques ».
- FSR Upscaling : plus de 200 jeux compatibles en fin d'année
- FSR Frame generation : plus de 30 jeux compatibles en fin d'année
- FSR Ray reconstruction : un seul jeu, Call of Duty Black Ops 7, d'autres à venir
- FSR Radiance caching : sortie prévue en 2026
Quatre briques « indépendantes » les unes des autres
En premier lieu, AMD remet au goût du jour le procédé dit « d'upscaling » ou de mise à l'échelle en bon français avec le fort justement nommé FSR Upscaling que nous connaissons bien, depuis maintenant plusieurs années.
Jusqu'au FSR 3.1, AMD ne s'appuyait pas sur l'intelligence artificielle, mais c'est chose faite depuis FSR 4 qui n'est pas une nouveauté. FSR 4 a été lancé pendant le premier semestre de l'année et AMD ne semble pas avoir effectué la moindre modification pour la sortie de FSR Redstone. Sur sa présentation, la firme parle de « précédemment connu sous le nom de FSR 4 ». Au moins, les choses sont claires et on ne risque pas de faire une erreur.
L'image de droite illustre très bien les progrès visuels obtenus avec FSR Redstone. ©AMD
Puisqu'elle est disponible depuis plusieurs mois, la technologie FSR Upscaling est aussi logiquement la plus répandue auprès des développeurs de jeux et AMD table sur plus de 200 jeux compatibles avant la fin de l'année, mais il est surtout intéressant de rappeler qu'AMD a décidé de simplifier sa technologie avec la présence de seulement 4 modes d'activation (ils étaient 5 autrefois), le mode ultra-performance décriée pour son côté bouillie de pixel est éliminé.
Dans un second temps, AMD évoque le FSR Frame generation qui repose sur le principe, bien connu maintenant, de générer une image calée entre deux images rendues par le GPU. Aujourd'hui, comme elle a pu le faire avec l'outil de mise à l'échelle, AMD introduit une dose d'intelligence artificielle : celle-ci se charge d'analyser toutes les données à disposition (images précédente/suivante, flux optique, vecteurs de mouvement…) pour obtenir la meilleure image possible.
Forcément, l'exemple de F1 25 est ce qui se fait de plus parlant (à droite). ©AMD
L'objectif est bien sûr d'améliorer sensiblement la vitesse d'animation, mais aussi d'en profiter pour apporter une qualité d'image améliorée : AMD revient sur un problème souvent mis en avant sur FSR par le passé, les mouvements rapides. Hélas, pour le moment, il n'est question que de très peu de jeux en mesure de profiter de cette amélioration : « plus de 30 » d'ici la fin de l'année si l'on en croit la communication officielle d'AMD.
La troisième partie de FSR Redstone n'est pas non plus sans rappeler les outils mis en œuvre par NVIDIA : il s'agit du FSR Ray regeneration doit améliorer le rendu ray tracing afin d'aboutir à des effets de lumière, des projections et des reflets toujours plus réalistes. L'outil à proprement parler se charge de débruiter l'image produite par le ray tracing, la nettoyer des multiples artefacts liés à une gestion imparfaite car la technologie est si gourmande.
Il sera plus intéressant de juger quand davantage de jeux seront compatibles. ©AMD
Problème, il n'est pour l'heure question que d'un seul et unique jeu à prendre en charge le FSR Ray regeneration. Un jeu qui, de notre propres tests, n'est sans doute pas le meilleur choix, mais faute de merle, on mange des grives nous dit le proverbe. Call of Duty Black Ops 7 est donc l'unique titre à l'implémenter, en version 0.9 pour le moment, avec un résultat certes très parlant du côté des IPS, mais pas très probant sur la qualité d'image… pour le moment en tout cas.
Enfin, quatrième et dernière technologie, le FSR Radiance caching est encore à l'état de simple intention. En effet, AMD dit qu'elle arrivera en 2026, mais sans se montrer plus précise et sans donner le moindre jeu compatible. Il s'agit cette fois d'accélérer le rendu ray tracing tout en réduisant la latence induite via un cache dédié à la radiance : au lieu de calculer le parcours de chaque rayon, l'IA aide à en « prévoir » le comportement pour une éclairage plus convaincant.
Seule une démo du studio Fatshark illustre les effets du FSR Radiance caching. ©AMD
En moyenne, des perfs améliorées par un facteur 3
Au travers de ces quatre briques qui forment donc l'ensemble de la pile FSR Redstone, AMD entend bien sûr se rapprocher de NVIDIA et, comme elle, la firme dirigée par Lisa Su a finalement embrassé le passage à l'intelligence artificielle.
Pour AMD, cela pose toutefois un problème dans la mesure où elle a toujours essayé de maintenir une compatibilité avec ses générations antérieures de GPU. FSR Redstone, au travers notamment du FSR Upscaling, ne pourra pas tourner sur les architectures plus anciennes que le RDNA 4. De fait, il est pour l'heure réservé aux Radeon RX série 9000. Autre problème, malgré cette nouveauté, AMD reste en retard sur NVIDIA, en particulier sur le soutien des studios.
Son FSR Ray regeneration en est d'ailleurs la plus parfaite des illustrations : il oblige les développeurs à travailler leurs projets pour le prendre en charge et, à l'heure actuelle, un seul jeu est compatible. Testées par nos soins, le bonus de performance engendré est appréciable, mais le jeu n'est sans doute pas la plus belle des vitrines technologiques et AMD aura besoin d'autres soutiens, de bien d'autres soutiens pour revenir réellement au niveau.
Source : AMD