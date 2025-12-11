Déployée au travers de la mise à jour des pilotes graphiques Adrenalin 25.12.1, FSR Redstone fonctionne à la manière de DLSS. On se retrouve ici non pas avec une technologie, mais quatre fonctionnalités réservées aux cartes graphiques Radeon RX 9000 qui, d'après AMD, sont les seules en mesure de faire tourner les nouveautés mises en œuvre. Là encore, tout cela a un petit côté de déjà vu.

Même si cela ne fera pas plaisir à tous les joueurs, il semble indispensable de se faire à l'idée que les fonctionnalités les plus récentes soient réservées aux cartes de dernière génération : NVIDIA avait été vertement critiquée pour l'avoir fait avec DLSS 4 et ses GeForce RTX série 50. Finalement, AMD ne procède pas de manière différente avec FSR Redstone et ses quatre « briques ».