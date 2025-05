Initialement, FSR 4 a été annoncé comme étant optimisé et officiellement limité au matériel RDNA 4, à l'image des récentes Radeon RX 9060 XT et de ses grandes sœurs comme les RX 9070 XT. Cette restriction pourrait freiner son adoption rapide. Conscient des débuts poussifs de FSR 3 en termes d'intégration dans les jeux, AMD se veut rassurant pour FSR 4, promettant plus de 60 titres compatibles dès le mois de juin. La firme compte notamment sur une migration facilitée pour les jeux supportant déjà FSR 3.1, bien que cette transition ne soit pas automatique. Face à une intégration officielle parfois lente, des solutions alternatives émergent de la communauté, comme le mod « OptiScaler » qui permet d'activer FSR 4 dans des jeux compatibles DLSS 2 ou XeSS. Cet outil, bien qu'expérimental et non supporté officiellement, montre l'appétit des joueurs pour cette technologie, y compris sur des titres dont les développeurs n'ont pas prévu d'intégrer FSR 4, à l'instar de Cyberpunk 2077. Citons également Lossless Scaling, qui opère à l'échelle du système pour offrir de l'upscaling et de la génération d'images dans tous les jeux, même ceux ne prenant pas en charge les technologies d'upscaling du tryptique AMD, NVIDIA, Intel.