Lancée quelques années après le Deep Learning Super Sampling – ou DLSS – de NVIDIA, la technologie FidelityFX Super Resolution d'AMD ambitionne d'atteindre un résultat similaire en utilisant à peu près les mêmes techniques.

C'est en juin 2021 qu'AMD a déployé ce FidelityFX Super Resolution dont on réduit bien vite le nom à FSR pour plus de praticité. À la différence de celle de NVIDIA, la technologie d'AMD est rapidement accompagnée de son code source (dès le mois de juillet 2025) soulignant une approche philosophique bien distincte de celle du concurrent de toujours.