Un nom plus court, plus simple pour que la technologie marque plus facilement les esprits ? Pas sûr que cela change grand-chose au final.
Dans le monde de la carte graphique, il y a le matériel bien sûr symbolisé par des références aux noms aussi célèbres que GeForce ou Radeon, mais il y a aussi le logiciel et les technologies mélioravites. AMD a décidé de simplifier les choses à ce niveau avec un nom plus court… que l'on utilisait déjà presque tous.
FidelityFX Super Resolution tire sa révérence
Lancée quelques années après le Deep Learning Super Sampling – ou DLSS – de NVIDIA, la technologie FidelityFX Super Resolution d'AMD ambitionne d'atteindre un résultat similaire en utilisant à peu près les mêmes techniques.
C'est en juin 2021 qu'AMD a déployé ce FidelityFX Super Resolution dont on réduit bien vite le nom à FSR pour plus de praticité. À la différence de celle de NVIDIA, la technologie d'AMD est rapidement accompagnée de son code source (dès le mois de juillet 2025) soulignant une approche philosophique bien distincte de celle du concurrent de toujours.
Avec les années, le FidelityFX Super Resolution a évolué bien sûr, mais en gardant toujours une sorte de « train de retard » sur DLSS. En mars 2022, c'est FSR 2.0.1 qui est de sortie alors qu'il faut attendre septembre 2023 pour découvrir FSR 3 et sa génération d'images. L'arrivée prochaine de « Redstone » – ou FSR 4 – marque un nouveau changement.
Regrouper de multiples « briques » au sein de FSR
Prévue pour une sortie le 10 décembre prochain – avec une présentation en bonne et due forme – Redstone ne devrait donc plus être nommée FidelityFX Super Resolution, AMD ayant décidé un changement de nomenclature.
Oh, rien de nature à bouleverser nos habitudes, mais il ne sera plus question de désigner la technologie de son nom complet, FidelityFX Super Resolution. Celui-ci appartient maintenant à l'histoire puisque, pour AMD, la technologie ne porte plus que le nom de FSR. « Redstone » sera donc le FSR 4 ce qui revient à acter une dénomination déjà employée par toutes et tous.
L'idée est aussi de regrouper au sein d'un seul terme toutes les technologies liées à FSR depuis le FSR Upscaling jusqu'au FSR Frame Generation en passant par le FSR Ray Regeneration et le FSR Radiance Caching. Toutes ces briques sont donc maintenant liées au sein du sigle FSR « tout court ». Un mouvement qui rappelle celui de NVIDIA avec DLSS qui regroupe de multiples technologies.
Attention cependant, comme chez NVIDIA, il faudra aussi être attentif car il y aura sans doute des développeurs et des éditeurs pour employer l'appellation FSR sans pour autant en intégrer toutes les briques.