Souvenez-vous, en août dernier AMD mettait en ligne le FidelityFX SDK 2.0 sur GitHub afin que les amateurs puissent travailler plus aisément sur l'intégration de la technologie FSR 4 dans les jeux vidéo.

Problème, AMD avait aussi – et presque surtout en l'occurrence – publié le code source de sa technologie sur son dépôt GitHub. Pas mal de fichiers d'importance sont ainsi restés disponibles avant qu'AMD ne corrige son erreur. Problème, quand le code source est mis en ligne, vous pouvez toujours le retirer, le mal est fait : les fichiers sont dans la nature, une fois pour toutes.

AMD l'apprend aujourd'hui à ses dépens avec la publication de ce que l'on pourrait appeler un mod si on voit le côté positif des choses ou plutôt un hack si… on travaille chez AMD par exemple ! Peu importe la terminologie que vous allez retenir, l'important est qu'un outil semble permettre l'actication du FSR 4 sur des cartes graphiques qui n'étaient théoriquement pas prévues.