Le code source de la technologie FidelityFX Super Resolution 4 d'AMD a été diffusé sur le Net et des petits malins se sont bien amusé avec !
Quand le code source d'un programme se retrouve dans la nature, il est tout simplement impossible de prévoir les répercussions de cette diffusion. Pour les détenteurs de cartes graphiques Radeon série 7000, cela pourrait toutefois être une bonne nouvelle.
Une fuite… aux lourdes conséquences
Souvenez-vous, en août dernier AMD mettait en ligne le FidelityFX SDK 2.0 sur GitHub afin que les amateurs puissent travailler plus aisément sur l'intégration de la technologie FSR 4 dans les jeux vidéo.
Problème, AMD avait aussi – et presque surtout en l'occurrence – publié le code source de sa technologie sur son dépôt GitHub. Pas mal de fichiers d'importance sont ainsi restés disponibles avant qu'AMD ne corrige son erreur. Problème, quand le code source est mis en ligne, vous pouvez toujours le retirer, le mal est fait : les fichiers sont dans la nature, une fois pour toutes.
AMD l'apprend aujourd'hui à ses dépens avec la publication de ce que l'on pourrait appeler un mod si on voit le côté positif des choses ou plutôt un hack si… on travaille chez AMD par exemple ! Peu importe la terminologie que vous allez retenir, l'important est qu'un outil semble permettre l'actication du FSR 4 sur des cartes graphiques qui n'étaient théoriquement pas prévues.
Le mod/hack implique d'utiliser le logiciel tiers OptiScaler. ©VideoCardz
Le FSR 4 activable sur Radeon série 7000
En effet, il y a quelques jours, u/AthleteDependent926 – un utilisateur de la plateforme Reddit – a exploité ledit code source pour compiler une nouvelle DLL FSR 4 modifiée qu'il a diffusée.
La modification autorise l'usage de la DLL FSR 4 avec de « simples » instructions INT8 alors que la version distribuée par AMD impose l'utilisation du FP8 pour de meilleures performances. Sur le papier, si les instructions INT8 peuvent être comprises par les GPU d'anciennes générations (RDNA 3 et même RDNA 2), elles ne permettent pas de faire tourner efficacement FSR 4.
En revanche, en utilisant le FP8, AMD est parvenu à quelque chose de moins gourmand en ressources graphiques… même si cela limite le FSR 4 aux cartes RDNA 4, les Radeon série 9000.
Avec cette nouvelle DLL modifiée, il devient donc théoriquement possible de faire passer le FSR 4 sur des cartes graphiques AMD plus anciennes et des usagers ne se sont visiblement pas fait prier pour tester la chose. Ainsi, comme vous pouvez le voir ci-dessus, Beyond_fps aurait obtenu des résultats pour le moins convaincants sur Cyberpunk 2077.
Grâce à FSR 4, le rendu visuel est bien meilleur : c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la technologie par rapport à FSR 3.1, obtenir une qualité d'image supérieure. Sur Cyberpunk 2077 cela ne se ferait pas au prix d'une grande perte de fluidité : Beyond_fps parle de 6 à 7 images par seconde de perdues en 1 440p détails graphiques au maximum sur une Radeon RX 7900 XTX.
Attention cependant, vous le voyez, il n'a pas été question d'utiliser n'importe quelle « ancienne » carte graphique sur cet exemple. Les jeux ne seront sans doute pas tous aussi coopératifs et Beyond_fps évoque l'exemple de The Last of Us 2 qui « plante après un certain temps ». Aussi intéressante soit-elle, cette astuce a peu de chances de changer une Radeon RX 6600 en bête de course.