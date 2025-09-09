En intégration une option d'override FSR 4 à ses pilotes graphiques 25.9.1, AMD augmente considérablement la liste des jeux pris en charge par sa plus récente technologie. Pas moins de 85.
Qu'il s'agisse d'AMD, d'Intel ou de NVIDIA, nous n'évoquons pas toutes les mises à jour – si fréquentes – de pilotes pour cartes graphiques, mais il en est qui sortent un peu de l'ordinaire comme cette version 25.9.1 du logiciel Adrenalin pour Radeon et qui booste la prise en charge FSR 4.
Prise en charge de Borderlands 4 et Hell Is Us
De manière assez classique, les nouveaux pilotes graphiques Adrenalin version 25.9.1 sont d'abord là pour apporter des solutions à divers bugs plus ou moins importants sur les jeux les plus récents.
Ainsi, un bug de corruption concernant les Radeon RX 6600 sur Mafia: The Old Country a par exemple été corrigé de même que des plantages inopinés sur Wuchang: Fallen Feathers et Monster Hunter Wilds lorsque certaines options comme le FSR 4 ou le ray tracing sont activées. Pas mal d'autres bugs sont aussi corrigés, comme vous pouvez le voir sur le lien en source de cette actualité.
Plus important, AMD profite surtout de cette mise à jour pour intégrer la prise en charge de deux des plus grosses productions vidéoludiques de cette rentée de septembre, Borderlands 4 et Hell Is Us. Enfin, en une phrase, AMD expédie une nouveauté pourtant majeure : « FSR 4 can be enabled for most games that support FSR 3.1 with DirectX 12 ».
Le FSR 4 fait sa révolution…
Au travers d'un article plus précis, AMD revient logiquement sur cet apport majeur pour sa technologie de super-échantillonnage en expliquant que FSR 4 est « maintenant disponible dans plus de 85 jeux ».
Pour parvenir à ce résultat, AMD active donc enfin la possibilité d'enclencher FSR 4 sur la plupart des jeux compatibles FSR 3.1. La plupart car sont exclus les jeux exploitant la bibliothèque Vulkan. Comme nous l'explique AMD, grâce aux pilotes graphiques 25.9.1, il est possible de « remplacer l'implémentation FSR 3.1 du jeu par la dernière version de FSR 4 ».
Il n'est évidemment pas question de supplanter la prise en charge directement réalisée par les développeurs, mais plutôt de proposer une alternative quand, justement, ces derniers ne se sont pas penchés sur la question. Un système d'override est alors mis en place par les pilotes pour que le rendu profite de la technologie en FSR 3.1 sur les anciennes cartes et, maintenant, en FSR 4 pour les cartes Radeon RX série 9000.
AMD tient à jour une liste complète des jeux concernés par FSR 4 sur son site.