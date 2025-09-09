De manière assez classique, les nouveaux pilotes graphiques Adrenalin version 25.9.1 sont d'abord là pour apporter des solutions à divers bugs plus ou moins importants sur les jeux les plus récents.

Ainsi, un bug de corruption concernant les Radeon RX 6600 sur Mafia: The Old Country a par exemple été corrigé de même que des plantages inopinés sur Wuchang: Fallen Feathers et Monster Hunter Wilds lorsque certaines options comme le FSR 4 ou le ray tracing sont activées. Pas mal d'autres bugs sont aussi corrigés, comme vous pouvez le voir sur le lien en source de cette actualité.

Plus important, AMD profite surtout de cette mise à jour pour intégrer la prise en charge de deux des plus grosses productions vidéoludiques de cette rentée de septembre, Borderlands 4 et Hell Is Us. Enfin, en une phrase, AMD expédie une nouveauté pourtant majeure : « FSR 4 can be enabled for most games that support FSR 3.1 with DirectX 12 ».