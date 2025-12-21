Sur les six premiers mois de l'année prochaine, il devrait être plus difficile de se procurer une carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 50 à en croire plusieurs maillons de la chaîne d'approvisionnement asiatique.

Notamment relayée par nos confrères de TechPowerUp, l'information émane notamment des forums Board Channels, toujours bien renseignés à ce niveau. Il serait ainsi question d'une baisse d'approvisionnement de l'ordre de 30 à 40 % sur le premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025. Alors que la situation n'a jamais été très brillante du côté des GeForce RTX série 50, une telle réduction viendrait encore tendre la situation.