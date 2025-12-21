Pénurie sur la DRAM, avenir sombre pour les SSD et nuages du côté des cartes graphiques : sera-t-il encore possible de se monter un PC en 2026 ?
Si NVIDIA semble rencontrer des difficultés dans son approvisionnement en DRAM, la réduction de la production de ses cartes graphiques GeForce RTX série 50 s'inscrirait dans une stratégie plus globale.
Stratégie de réallocation ?
Sur les six premiers mois de l'année prochaine, il devrait être plus difficile de se procurer une carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 50 à en croire plusieurs maillons de la chaîne d'approvisionnement asiatique.
Notamment relayée par nos confrères de TechPowerUp, l'information émane notamment des forums Board Channels, toujours bien renseignés à ce niveau. Il serait ainsi question d'une baisse d'approvisionnement de l'ordre de 30 à 40 % sur le premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025. Alors que la situation n'a jamais été très brillante du côté des GeForce RTX série 50, une telle réduction viendrait encore tendre la situation.
Les origines de cette baisse de la production ne sont pas clairement identifiées et ce sont plusieurs suspects qui sont pointés du doigt. Il serait aiis question d'un changement de stratégie de NVIDIA qui souhaite rééquilibrer ses allocations alors que, bien sûr, la pénurie de DRAM est en cause : elle se répercute par exemple sur les production des GDDR6 et GDDR7 utilisées pour la VRAM.
Le coût de la GDDR évidemment en cause
Il est toutefois à noter que deux références semblent plus particulièrement visées par ces réajustements et cet approvisionnement difficile : on parle des GeForce RTX 5070 Ti et GeForce RTX 5060 Ti 16 Go. Des modèles qui comptent parmi les plus populaires du catalogue NVIDIA.
D'autres cartes seront sans doute affectées dans les prochains, mais ces deux références seraient les premières affectées du fait de leur plus faible rentabilité : il est effectivement préférable, d'un strict point de vue financier, de placer 16 Go sur une RTX 5080 qui sera vendue sensiblement plus cher qu'une RTX 5060 Ti 16 Go dont le prix du GPU ne permet pas de répartir les coûts/les marges. De fait, cette dernière serait la plus touchée par la nouvelle stratégie de NVIDIA.
La dernière source évoquée par nos confrères de VideoCardz n'évoque d'ailleurs plus une simple baisse de l'approvisionnement, mais un arrêt pur et simple de la production… au moins temporairement. Le source de l'information, issue des forums Board Channels, mentionne ici clairement le coût de la GDDR pour justifier cette « pause » dont la durée est indéterminée. Trop proche de la RTX 5070, le RTX 5060 Ti en fait évidemment les frais.