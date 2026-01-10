Il ne s'agit encore que d'une hypothèse, mais le fait même que ce ne soit pas écarté d'un revers de la main par NVIDIA rend la chose intéressante.
Plus faciles à produire, les anciennes générations de GPU pourraient-elles être une planche de salut pour NVIDIA et pour les joueurs alors que les tensions sont bien réelles sur le marché de la carte graphique ?
Les meilleures RTX série 50 difficiles à trouver
Vous n'êtes évidemment pas sans savoir que depuis septembre dernier, les tensions autour des approvisionnements en composants DRAM et NAND sont de plus en plus palpables.
Vous n'êtes pas non plus sans savoir que du fait de ces tensions, l'inflation se fait galopante sur ses deux composants essentiels pour à peu près tous les secteurs liés de près ou de loin à l'informatique. Ainsi, même les cartes graphiques, qui utilisent une mémoire assez particulière – de la GDDR – sont à leur tour touchées et en toute fin d'année, plusieurs sources évoquaient une potentielle réduction de la production de GPU NVIDIA.
Une information pas vraiment réjouissante alors que les prix des GPU et, de fait, de nos cartes graphiques commençaient enfin à devenir plus raisonnables. Dans la foulée, nous apprenions d'ailleurs qu'il n'était pas question pour NVIDIA de présenter quoi que ce soit de neuf pour ses GPU au cours du CES 2026 de Las Vegas. Enfin, quoi que ce soit de neuf sur le plan matériel : entendez que les GeForce RTX série 50 SUPER ont fait l'impasse sur le salon.
Au lieu de cela, NVIDIA a renforcé un peu plus l'impact de ses technologies sur le rendu graphique : DLSS 4.5 a été présenté et introduit avec, à la clé, de nettes améliorations visuelles et l'arrivée de la 6x multi-frame generation.
Un retour à de plus anciens GPU ?
Au cours du CES 2026 justement, Tom's Hardware a eu l'occasion de participer à une session de questions/réponses Jensen Huang, le co-fondateur et actuel P.-D.G. de NVIDIA. Une session intéressante à plus d'un titre.
Paul Acorn, de Tom's Hardware a ainsi évoqué la question des prix des meilleurs GPU dédiés au jeu vidéo. Il a souligné l'approvisionnement difficile – il devient compliqué de dénicher la moindre GeForce RTX 5090 aujourd'hui – et les tarifs en nette hausse depuis quelques semaines. Il a alors demandé s'il était envisageable que la production d'anciennes générations de GPU puisse repartir, sachant que ces derniers sont plus simples à produire ?
Jensen Huang n'a pas donné de réponse précise, mais concédant que de telles générations disposeraient de lignes de production moins encombrées, le P.-D.G. a indiqué que « oui, c'est une possibilité » avant d'enchaîner sur une autre option, peut-être encore un eu plus intrigante.
« Selon la génération, il serait peut-être possible d'intégrer la technologie d'IA de dernière génération aux GPU de la génération précédente. Cela nécessitera un travail d'ingénierie conséquent, mais c'est envisageable. Je vais me pencher à nouveau sur la question. C'est une bonne idée ».
Il n'a logiquement pas été question de dévoiler les plans précis de NVIDIA et il est difficile de savoir si la firme travaille déjà à de telles hypothèses : on imagine assez mal une telle société ne pas avoir déjà étudié ce genres d'options. La seconde est donc la plus intrigante dans la mesure où NVIDIA a régulièrement insisté sur le fait que ses dernières technologies sont liées aux capacités de ses GPU et que, par exemple, tout ne peut fonctionner sur une RTX série 30.
La question est donc de savoir dans quelle mesure NVIDIA a réellement la possibilité de transposer certaines de ses technologies à base d'IA aux GPU de génération précédente, dans quelle mesure cela boosterait les performances de ces GPU et dans quelle mesure l'impact de la quantité de VRAM embarquée à côté de ces anciennes puces peut être un frein.