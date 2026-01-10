Vous n'êtes évidemment pas sans savoir que depuis septembre dernier, les tensions autour des approvisionnements en composants DRAM et NAND sont de plus en plus palpables.

Vous n'êtes pas non plus sans savoir que du fait de ces tensions, l'inflation se fait galopante sur ses deux composants essentiels pour à peu près tous les secteurs liés de près ou de loin à l'informatique. Ainsi, même les cartes graphiques, qui utilisent une mémoire assez particulière – de la GDDR – sont à leur tour touchées et en toute fin d'année, plusieurs sources évoquaient une potentielle réduction de la production de GPU NVIDIA.

Une information pas vraiment réjouissante alors que les prix des GPU et, de fait, de nos cartes graphiques commençaient enfin à devenir plus raisonnables. Dans la foulée, nous apprenions d'ailleurs qu'il n'était pas question pour NVIDIA de présenter quoi que ce soit de neuf pour ses GPU au cours du CES 2026 de Las Vegas. Enfin, quoi que ce soit de neuf sur le plan matériel : entendez que les GeForce RTX série 50 SUPER ont fait l'impasse sur le salon.

Au lieu de cela, NVIDIA a renforcé un peu plus l'impact de ses technologies sur le rendu graphique : DLSS 4.5 a été présenté et introduit avec, à la clé, de nettes améliorations visuelles et l'arrivée de la 6x multi-frame generation.