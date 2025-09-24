L'atout majeur de l'approche d'Intel réside dans l'ouverture de son écosystème mais si, contrairement au FSR, le XeSS n'est pas open-source. Le kit de développement logiciel XeSS 2.1 a déjà étendu sa compatibilité aux cartes graphiques concurrentes supportant le Shader Model 6.4. Une génération multi-images bâtie sur ces fondations profiterait donc aussi aux possesseurs d'APU et cartes AMD. Cette stratégie contrasterait avec l'approche plus fermée de NVIDIA, dont les technologies propriétaires restent l'apanage de son hardware.

Il faut dire que le DLSS 4 pose un cadre exigeant : modèles d’IA plus rapides, moindre pression mémoire, remplacement du calcul de flux optique par un modèle dédié et mécanismes de cadence d’affichage afin d’éviter les saccades lors de la synthèse de plusieurs images successives. NVIDIA évoque un horizon de recherche allant jusqu’à « 16 images générées pour 1 rendue », tout en rappelant que l’optimum perçu dépend du couple écran‑jeu et du maintien d’une latence maîtrisée.

En s'inspirant des capacités du DLSS 4, Intel ne cherche pas seulement à rattraper son retard. Il pourrait proposer une alternative crédible et surtout universelle au même titre que Lossless Scaling, qui a récemment fait des émules dans le monde du gaming Linux. La balle est désormais dans le camp du fondeur pour transformer ces indices prometteurs en une réalité tangible, tandis que le monde du jeu vidéo attend de voir comment AMD répliquera avec sa propre technologie FSR.