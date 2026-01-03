« Conçue par des pros. Conçue pour gagner », tels sont les propos de Corsair pour promouvoir sa nouvelle Sabre v2 Pro et si avec ça, vous n’avez pas compris qu’elle se destine aux joueurs les plus exigeants… nous ne pouvons plus rien faire pour vous. À 36 grammes sur la balance, c’est l’une des souris les plus légères sur le marché. Un atout « de poids » pour les pros.
- Poids incroyable, 36 grammes
- Capteur optique de qualité
- Forme agréable, mais pour droitiers
- Corsair Web Hub : pas d'installation
- Polling rate jusqu'à 8 000 Hz
- Sobriété générale appréciable
- Autonomie en mode 8 000 Hz
- Câble USB par trop rigide
- Manque de rebond des boutons
- Peu indiquée aux grandes mains
À peine 36 grammes et malgré tout sans-fil ?
Afin de réduire au maximum le poids de leurs souris, les fabricants ont souvent recours à deux astuces. La première est de « creuser » la structure même de la souris, c’est ce qu’on appelle une structure en « nid d’abeille ». La seconde est de partir sur un modèle filaire afin d’éviter de charger la bête avec une batterie ou une pile. Eh bien, rien de tout ça pour la Sabre v2 Pro de Corsair qui peut malgré tout se targuer d’un poids de seulement 36 grammes !
Au sortir de sa traditionnelle boîte jaune et noire, la Sabre v2 Pro a pourtant tout d’une souris on ne peut plus classique avec des dimensions certes contenues (11,9 x 6,25 x 3,8 centimètres), mais pas non plus miniatures. Sa forme est classique avec un léger arrondi sur la droite et la présence de deux boutons au niveau du pouce. Vous l’aurez d’ailleurs compris, il s’agit d’un modèle prévu pour les droitiers et il n’existe aucune version pour gauchers. Tant pis.
Corsair reste fidèle à son classique conditionnement : le dongle USB, au centre, est équipé d'une petite pince pour le fixer n'importe où. ©Nerces pour Clubic
Les deux boutons principaux sont comme toujours découpés dans la coque de la souris et une molette non-débrayable est entre les deux. Petite distinction, aucun bouton n’est placé en arrière de cette molette et c’est en retournant la souris que l’on trouve le dernier interrupteur : un sélecteur deux positions pour alterner entre filaire (off) et sans-fil 2,4 GHz. Non, pas de Bluetooth. Afin d’économiser sur le poids, le dongle USB 2,4 GHz ne peut se ranger dans la souris.
Vous aurez compris que nous n’avons aucun bouton pour ajuster la sensibilité de la souris et précisons aussi que l’éclairage de la bête se limite à la seule molette : là encore, une astuce pour réduire au maximum le poids. Terminons ce tour du propriétaire en soulignant la présence d’un port USB-C sur l’avant de la souris et de deux larges patins de glisse sous la Sabre v2 Pro. Rien que de très classique en somme, mais un bilan impeccable pour une souris de 36 grammes.
Une souris d'une remarquable sobriété avec pour seule LED, la molette. ©Nerces pour Clubic
Jusqu’à 33 000 points par pouce et 8 000 Hz
Un bilan d’autant plus impeccable que Corsair n’a pas ménagé ses efforts à l’intérieur de sa Sabre v2 Pro. Autant clarifier tout de suite, ce n’est pas la souris la plus à la pointe et sur Clubic, nous avons par exemple déjà testé la Deathadder V4 Pro dont le capteur Focus Pro atteint un maximum de 45 000 points par pouce. Reste qu’avec 33 000 ppp au compteur, le Marksman S qui équipe la Sabre v2 Pro est déjà un capteur tout à fait capable.
Sa précision est ajustable par pas de 50 ppp de 100 à 33 000, mais nous l’avons dit, la souris n’intègre pas de bouton de sensibilité : pour ajuster la chose, il faut utiliser la combinaison bouton droit / bouton de retour et la garder enfoncée pendant 3 secondes. On passe alors d’un préréglage de sensibilité à un autre et la LED de la molette fera trois flashs de la couleur correspondante pour nous indiquer que le changement a bien été pris en compte.
Ce n’est clairement pas la méthode la plus rapide pour changer à la volée, mais cela reste fonctionnel et permet de se passer de tout logiciel. Côté logiciel justement, il y a du changement chez Corsair qui propose maintenant le Corsair Web Hub pour ne plus avoir à installer de logiciel : attention, seuls les navigateurs Chrome, Edge et Opera sont pris en charge, ainsi que des produits « associés » comme Brave, mais Firefox par exemple, n’est pas reconnu.
Les deux panneaux principaux du Corsair Web Hub sont très clairs. ©Nerces pour Clubic
Il suffit ensuite d’autoriser la « prise de contrôle » de la souris et l’interface Corsair Web Hub peut se charger pour nous donner accès à l’ajustement des fonctions de chaque commande, au réglage de la sensibilité du capteur et à l’éditeur de macros. Il est aussi possible d’ajuster le taux d’interrogation de la souris (1, 2, 4 ou 8 KHz) et de mettre à jour le micrologiciel de la Sabre v2 Pro. Enfin, de petits indicateurs renseignent sur le mode de connexion actuel et la charge de la batterie. Simple et efficace.
Corsair Web Hub ne nous a pas posé le moindre problème et son interface est très proche de celle de Corsair iCUE, la lourdeur en moins. Chose surprenante cependant, notre Sabre v2 Pro n’a jamais été reconnue par iCUE justement. Corsair semble se distancier de son logiciel compagnon.
Et à l’usage, ça donne quoi ?
La technique c’est bien joli, mais quand on vend une souris avec comme principal argument son poids, c’est évidemment à l’usage que cela se vérifie… et il faut avouer que 36 grammes, cela surprend. Pourtant habitués à des souris légères, nous avons vraiment été stupéfaits par le poids de cette Sabre v2 Pro : on se demande presque si on ne tient pas un faux dans la main, tellement la bête ne pèse rien et se manie avec aisance… presque trop !
« Noir et blanc sont ressemblants, comme deux gouttes d'eau ». ©Corsair
Certains usagers auront effectivement un peu de mal avec cette souris « trop » légère. L’impression bizarre qui en découle ne s’estompera pas tout de suite. En revanche, d’autres seront ravis d’entrée de jeu de sentir à peine le poids de la souris. L’autre point critique de cette Sabre v2 Pro est sa taille, car avec 119,2 mm de long, elle est bien sûr très courte et, là encore, cela dépendra des habitudes de chacun, mais les petites mains seront évidemment ravies.
Pour les plus grandes mains, ce sera davantage délicat, car il sera difficile d’avoir une bonne tenue avec la paume (palm grip) qui dépassera assez souvent de l’arrière de la souris. Reste que certains seront justement heureux de cette situation. Vous l’aurez compris, une souris de petite taille aussi légère ne rend pas simple notre évaluation, mais une chose est certaine : la précision et la sensibilité de la souris ne seront jamais remises en cause.
Rien à redire du côté des boutons de pouce, mais nous sommes un peu moins emballés par les deux boutons principaux : leur clic sonne un peu « creux », mais c’est surtout leur manque de « rebond » qui surprend alors que la souris est destinée aux joueurs exigeants. De la même manière, Corsair a troqué l’habituel PTFE des patins pour de l’UPE qui se révèle un peu moins glissant. De fait, la Sabre v2 Pro n’a pas la glisse la plus franche. Dommage.
Mis en avant par Corsair, les boutons principaux manquent d'un peu de rebond. ©Corsair
Enfin, un petit mot sur deux derniers points. D’abord, le taux d’interrogation ou polling rate : le 8 000 Hz nous semble toujours une peu exagéré, mais certains joueurs semblent apprécier alors… pourquoi pas après tout. Pourquoi pas ? Eh bien tout simplement parce que cela joue nettement sur la batterie qui peut offrir une autonomie de 70 heures en 1 000 Hz, mais chute à 16 heures (vérifiées par nos soins) en 8 000 Hz. On choisit donc entre polling rate et autonomie !
Corsair Sabre v2 Pro, l'avis de Clubic
Sans doute l’une des souris les plus légères actuellement sur le marché, la Sabre v2 Pro reste malgré tout sans-fil et dotée de toutes les technologies les plus récentes avec, notamment, un capteur optique de grande précision à 33 000 points par pouce et un taux d’interrogation de 8 000 Hz. Avec de telles caractéristiques, elle est avant tout destinée aux joueurs exigeants.
Des joueurs qui devront toutefois se faire à sa prise en main un peu particulière liée à sa petite taille : les plus grandes pourront d’ailleurs détourner leur chemin, cette souris risque de ne pas leur convenir. Il faut également souligner une drôle d’impression de « creux » quand on la saisit ou quand on clique sur ses boutons. Enfin, même sa légèreté pourra dissuader certains usagers, mais c’est surtout une question d’habitude.
La Sabre v2 Pro est malgré tout une belle réussite technique que son prix public conseillé (109,99 euros) ne réserve pas à une élite fortunée, même s’il représente un certain investissement. Et diable, on se répète c’est sûr, mais que cette souris est légère !
- Poids incroyable, 36 grammes
- Capteur optique de qualité
- Forme agréable, mais pour droitiers
- Corsair Web Hub : pas d'installation
- Polling rate jusqu'à 8 000 Hz
- Sobriété générale appréciable
- Autonomie en mode 8 000 Hz
- Câble USB par trop rigide
- Manque de rebond des boutons
- Peu indiquée aux grandes mains
Fiche technique Corsair Sabre v2 Pro
|Nombre de boutons
|5
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|33000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|36g
|Utilisation
|Gamer
|Nombre de boutons
|5
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
|Souris silencieuse
|Non
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|33000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|USB, RF 2,4 GHz
|Logiciel compagnon
|Corsair Web Hub
|Compatible dongle Logi Bolt
|Non
|Bluetooth Low Energy
|Oui
|Polling Rate
|8000 Hz
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie
|70h
|Longueur du câble
|1.8m
|Largeur
|62.5mm
|Profondeur
|119.2mm
|Poids
|36g
|Poids modulable
|Non
|Rétro-éclairage
|Oui (RGB)
Les alternatives à la souris Corsair Sabre v2 Pro :
- Sensibilité et réactivité au top
- Ergonomie impeccable
- Nombreuses fonctionnalités
- Un monstre de précision
- Interface logicielle réussie
- Une touche de RGB qui fait plaisir