Sans doute l’une des souris les plus légères actuellement sur le marché, la Sabre v2 Pro reste malgré tout sans-fil et dotée de toutes les technologies les plus récentes avec, notamment, un capteur optique de grande précision à 33 000 points par pouce et un taux d’interrogation de 8 000 Hz. Avec de telles caractéristiques, elle est avant tout destinée aux joueurs exigeants.

Des joueurs qui devront toutefois se faire à sa prise en main un peu particulière liée à sa petite taille : les plus grandes pourront d’ailleurs détourner leur chemin, cette souris risque de ne pas leur convenir. Il faut également souligner une drôle d’impression de « creux » quand on la saisit ou quand on clique sur ses boutons. Enfin, même sa légèreté pourra dissuader certains usagers, mais c’est surtout une question d’habitude.

La Sabre v2 Pro est malgré tout une belle réussite technique que son prix public conseillé (109,99 euros) ne réserve pas à une élite fortunée, même s’il représente un certain investissement. Et diable, on se répète c’est sûr, mais que cette souris est légère !