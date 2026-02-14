Avec la G Pro X2 Superstrike, Logitech ne cherche pas à battre un record de DPI ou à gratter quelques grammes de plus. La marque s’attaque à un terrain resté étonnamment figé depuis des années : le clic de la souris.
Ces dernières années, plusieurs marques ont déjà cherché à améliorer la réactivité des clics en adoptant des switchs optiques, notamment chez Razer ou ASUS. Ces solutions permettent de réduire la latence et d’éliminer les problèmes de double-clic liés à l’usure mécanique, mais elles restent fondamentalement binaires : le clic est activé ou non, sans véritable variation possible.
Grâce à sa technologie HITS (Haptic Inductive Trigger System), Logitech pousse la logique plus loin. Il ne s’agit plus seulement d’accélérer l’activation du clic, mais de le rendre analogique et personnalisable, tout en y ajoutant un retour haptique. Une différence subtile sur le papier, mais bien perceptible à l’usage.
Après plusieurs sessions de jeu, principalement sur des FPS compétitifs, voici ce qu’il faut réellement retenir de cette souris pas tout à fait comme les autres.
Une G Pro… presque comme les autres
À première vue, la G Pro X2 Superstrike ne bouleverse pas les habitudes. La forme reste celle, éprouvée, de la gamme G Pro : symétrique, légère, sobre, pensée pour la performance pure. Avec un poids plume d’un peu plus de 60 g, elle se fait rapidement oublier en main, que ce soit en palm grip ou en claw grip, y compris sur de longues sessions.
L’ergonomie n'est pas loin d'être irréprochable. La souris convient aussi bien aux grandes mains qu’aux plus petites, sans générer d’inconfort particulier. Le revêtement, légèrement moins lisse que sur une Pro X Superlight 2C, offre même un meilleur sentiment de préhension, ce que j'apprécie notamment lors de mouvements rapides.
Sur le plan technique, rien de surprenant à ce niveau de gamme : capteur HERO 2 très performant, polling rate jusqu’à 8000 Hz, connexion sans fil Lightspeed, autonomie solide. Tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une souris esport haut de gamme est bien là.
La compatibilité avec Powerplay, le système de recharge par induction via tapis, reste un vrai plus au quotidien. Utilisé avec le module dédié, il apporte même un léger surplus de poids qui améliore, selon les habitudes, le centre de gravité de la souris. Reste un bémol évident : le tapis et le module sont vendus séparément, ce qui alourdit encore une facture déjà élevée.
HITS : un clic déroutant… puis étonnamment convaincant
C’est évidemment sur ses clics principaux que la G Pro X2 Superstrike se distingue. Dès les premières minutes, la sensation surprend. Le clic est amorti, silencieux, presque déroutant pour qui est habitué au "clic sec" des souris mécaniques classiques. Mais très vite, le retour haptique fait son effet.
Le silence est l’un des premiers bénéfices perceptibles. Ne plus entendre ce clic franc et parfois bruyant est un vrai soulagement, aussi bien pour le joueur que pour son entourage. Le retour haptique, quant à lui, donne une impression d’instantanéité très satisfaisante, comme si l’action était validée exactement au moment attendu.
Dans G Hub, il est possible de régler finement :
- le point d’actionnement,
- le point de réinitialisation (équivalent d’un rapid trigger),
- l’intensité du retour haptique.
À l’extrême, il est même possible d’obtenir un clic sans aucun retour, ni sonore ni haptique, une sensation étrange, presque dérangeante, mais qui illustre bien la liberté offerte par ce système. Dans les faits, après avoir tout testé, un réglage proche de ses habitudes reste le plus pertinent : un retour marqué, mais avec un point d’actionnement légèrement réduit pour gagner en réactivité sans tomber dans l’hyper-sensibilité.
L’adaptation est rapide. Quelques sessions sur Apex Legends et Valorant m'ont suffi pour être parfaitement à l’aise. En revanche, cette technologie ne conviendra pas à tous. Certains apprécieront immédiatement, d’autres auront besoin de plus de temps, et j'imagine que certains joueurs n’adhéreront tout simplement pas.
Mais comment fonctionne le clic HITS, au fait ?
Le système HITS repose sur une détection inductive sans contact : des bobines génèrent un champ inductif capable de mesurer la pression exercée sur le clic de manière analogique, sans interrupteur mécanique. Pour restituer une sensation physique, des micro-actionneurs haptiques simulent l’activation et la réinitialisation du clic. Une approche plus complexe qu’un clic optique, mais aussi plus modulable et plus silencieuse à l’usage.
En jeu : plus de confort que de miracles
Sur le terrain, la G Pro X2 Superstrike se montre redoutablement précise. En FPS, elle inspire confiance et répond parfaitement aux exigences du jeu compétitif. Le gain de performance brut par rapport à une Pro X Superlight 2C, la dernière souris Logitech en date que nous avons testé, reste toutefois difficile à quantifier. Cette dernière étant déjà extrêmement performante, les éventuels bénéfices se jouent à l’échelle de la milliseconde.
En revanche, le confort apporté par les clics principaux est bien réel. Les longues sessions deviennent plus agréables, moins fatigantes, notamment grâce au silence et au ressenti plus doux sous les doigts. C’est davantage sur ce terrain que la Superstrike marque des points.
Enfin, la molette est excellente : crans bien marqués, précis, parfaitement adaptés aux FPS. En revanche, le mode BHOP, censé éviter les activations involontaires, ne s’est pas montré convaincant dans ce cas précis. La non-détection du premier cran perturbe des habitudes bien ancrées et s’avère trop rigide pour des mouvements précis. Il restera donc désactivé pour ma part.
S’il y a un point qui me laisse plus mitigé, ce sont les boutons latéraux. Non pas parce qu’ils sont mauvais, ils font parfaitement le travail, mais parce qu’ils sont strictement identiques à ce que l’on trouve sur la majorité des souris gaming depuis des années. Et c’est justement là que le bât blesse.
Avec le recul, c’est presque paradoxal : sur toutes les souris que j’ai utilisées jusqu’ici, ce sont souvent ces deux boutons-là qui montrent les premiers signes de faiblesse dans le temps. Pourtant, ce sont aussi ceux sur lesquels les fabricants innovent le moins. Logitech ne fait pas exception ici. Face aux clics principaux HITS, ces boutons paraissent presque "old school", mécaniques, sans réelle évolution.
À mes yeux, ce n’est pas une vraie déception, mais plutôt le symptôme d’un angle mort persistant chez les fabricants, même sur des modèles très haut de gamme. Quand on voit l’audace déployée sur les clics principaux de la G Pro X2 Superstrike, on se dit que cette réflexion aurait mérité d’être étendue à l’ensemble des boutons. Peut-être une piste pour la prochaine génération.
G Hub, autonomie, PowerPlay : "la base" pour une souris Logitech
Terminons rapidement en évoquant le logiciel G Hub, qui s’impose ici comme un passage obligé, notamment pour exploiter pleinement la technologie HITS. Il est complet, clair et pratique, notamment lorsqu’on utilise plusieurs périphériques de la marque. Cela dit, pour une souris offrant finalement peu de réglages, une solution plus légère, voire web, aurait pu suffire. À ce niveau, certains concurrents explorent déjà des alternatives plus modernes, comme nous l'avons vu lors de notre test de l'Asus ROG Falcata.
Du côté de l'autonomie, pas grand-chose à redire pour une souris de ce calibre.
Logitech annonce jusqu’à 90 heures d’utilisation, un chiffre crédible au vu de mon usage. La souris tient sans difficulté plusieurs jours, voire plus d’une semaine si vous n'avez pas toujours recours au polling rate de 8 000 Hz.
Dans mon cas, l'usage avec un module et un tapis Powerplay 2 change complètement la donne. Plus besoin de brancher la souris, la liberté du sans fil, sans les contraintes. En revanche, le coût de la souris est déjà élevé, y ajouter la solution Powerplay représente encore un surcoût indiscutable.
Test Logitech PRO X2 Superstrike : l'avis de Clubic
La Logitech G Pro X2 Superstrike propose une innovation pertinente et audacieuse, là où le marché des souris gaming avait tendance à tourner en rond. Le clic haptique HITS est une réussite sur le plan du confort, du silence et de la personnalisation, et il apporte une expérience réellement différente, aussi bien en jeu qu’au quotidien.
Pour autant, tout le monde n’en a pas besoin. Les joueurs compétitifs y trouveront un réel intérêt, tandis que d’autres préféreront rester sur des solutions plus classiques… et surtout moins chères. À près de 180 € au lancement, la Superstrike n’est pas une évidence, d’autant que d’excellentes souris existent à des tarifs plus accessibles.
La G Pro X2 Superstrike n’est pas la souris ultime pour tous, mais elle ouvre clairement une nouvelle voie. Une voie intéressante, séduisante, mais encore réservée à ceux qui sont prêts à en accepter le prix.
- Clic haptique HITS innovant et silencieux
- Très confortable en jeu
- Excellente précision (HERO 2, 8000 Hz)
- Légère et agréable à prendre en main
- Molette précise
- Bonne autonomie et compatible Powerplay
- Boutons latéraux toujours aussi classiques
- Pas de Bluetooth
- Fonction BHOP dispensable
- Prix très élevé
