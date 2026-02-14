S’il y a un point qui me laisse plus mitigé, ce sont les boutons latéraux. Non pas parce qu’ils sont mauvais, ils font parfaitement le travail, mais parce qu’ils sont strictement identiques à ce que l’on trouve sur la majorité des souris gaming depuis des années. Et c’est justement là que le bât blesse.



Avec le recul, c’est presque paradoxal : sur toutes les souris que j’ai utilisées jusqu’ici, ce sont souvent ces deux boutons-là qui montrent les premiers signes de faiblesse dans le temps. Pourtant, ce sont aussi ceux sur lesquels les fabricants innovent le moins. Logitech ne fait pas exception ici. Face aux clics principaux HITS, ces boutons paraissent presque "old school", mécaniques, sans réelle évolution.



À mes yeux, ce n’est pas une vraie déception, mais plutôt le symptôme d’un angle mort persistant chez les fabricants, même sur des modèles très haut de gamme. Quand on voit l’audace déployée sur les clics principaux de la G Pro X2 Superstrike, on se dit que cette réflexion aurait mérité d’être étendue à l’ensemble des boutons. Peut-être une piste pour la prochaine génération.