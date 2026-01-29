L’intérêt est double. D’abord, le point d’actionnement du clic devient réglable, tout comme le point de réinitialisation, avec plusieurs niveaux de personnalisation accessibles depuis le logiciel G Hub. Ensuite, un retour haptique en temps réel vient recréer une sensation tactile, afin de conserver un feedback clair au moment de l’activation et du relâchement. Une approche qui rappelle ce que l’on observe déjà sur certains claviers analogiques à effet Hall, comme l'Asus ROG Falcata pour ne citer que lui, mais appliquée ici pour la première fois à grande échelle à une souris gaming.