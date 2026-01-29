Dans l’univers ultra-compétitif des souris eSport, chaque itération promet d’aller un peu plus vite, un peu plus loin et d'être toujours plus précis. Les gains sont parfois marginaux, souvent invisibles à l’œil nu, mais ils nourrissent une course permanente à l’optimisation, où la moindre latence devient un terrain d’innovation.
Avec la PRO X2 SUPERSTRIKE, Logitech G tente justement de déplacer le débat. Plutôt que d’améliorer encore un capteur déjà excellent ou de rogner quelques grammes supplémentaires, le constructeur s’attaque cette fois au cœur même de l’interaction entre le joueur et sa souris : le clic.
Un clic analogique et haptique, une première sur une souris gaming
Dévoilée lors de l’événement Logitech G PLAY 2025, la PRO X2 SUPERSTRIKE inaugure une technologie maison baptisée SUPERSTRIKE, reposant sur un système de déclenchement inductif haptique (HITS). Concrètement, les traditionnels interrupteurs mécaniques disparaissent au profit d’un dispositif entièrement analogique, capable de mesurer précisément la course du bouton grâce à un champ électromagnétique généré par des bobines de cuivre.
L’intérêt est double. D’abord, le point d’actionnement du clic devient réglable, tout comme le point de réinitialisation, avec plusieurs niveaux de personnalisation accessibles depuis le logiciel G Hub. Ensuite, un retour haptique en temps réel vient recréer une sensation tactile, afin de conserver un feedback clair au moment de l’activation et du relâchement. Une approche qui rappelle ce que l’on observe déjà sur certains claviers analogiques à effet Hall, comme l'Asus ROG Falcata pour ne citer que lui, mais appliquée ici pour la première fois à grande échelle à une souris gaming.
Logitech annonce également une réduction de la latence de clic pouvant atteindre 30 millisecondes. Un chiffre impressionnant sur le papier, même s’il reste difficile à interpréter sans davantage de détails sur la méthodologie de mesure et le point de comparaison utilisé. Dans les faits, ce sera surtout l’expérience réelle, à savoir la sensation du clic et sa stabilité dans le temps, qui permettra de juger de l’intérêt concret de cette nouvelle architecture.
Une base technique éprouvée pour accompagner l’innovation
Autour de cette nouveauté majeure, la PRO X2 SUPERSTRIKE s’appuie sur une fiche technique solide et familière chez Logitech G. On retrouve le capteur HERO 2, que l'on retrouve par exemple dans la Logitech PRO X Superlight 2C. Celui-ci est capable de monter jusqu’à 44 000 DPI, avec une promesse de suivi sans lissage ni accélération, ainsi qu’un polling rate sans fil pouvant atteindre 8 kHz via la technologie LIGHTSPEED. Des caractéristiques désormais bien installées sur le segment haut de gamme, et qui garantissent une base saine en matière de précision et de réactivité.
La souris affiche par ailleurs un poids cible de 65 grammes, des patins en PTFE pour une glisse maîtrisée, et une autonomie annoncée pouvant atteindre 90 heures en utilisation continue. Bien sûr, elle est compatible avec le système de recharge sans fil Powerplay. Un équilibre cohérent entre légèreté, endurance et performance, pensé pour les longues sessions compétitives.
En précommande depuis le 19 janvier, la Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE sera disponible à partir du 10 février 2026. Reste désormais à voir si cette nouvelle manière d’aborder le clic parviendra à convaincre et si cette promesse de personnalisation et de gain de réactivité se traduira réellement, souris en main, par un avantage perceptible en jeu.
Source : communiqué de presse