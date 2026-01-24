Entre deux images prises par le capteur de votre souris seulement s'écoulent seulement 59 μs… tout ça pour faire bouger un pointeur à l'écran !
Au même titre que le clavier, la souris reste aujourd'hui encore, le périphérique de choix pour interagir avec un ordinateur et, même dans le cas d'un portable, elle reste souvent plus pratique que le trackpad. Mais comment est-ce que cette souris est-elle capable d'interpréter les mouvements que nous lui imprimons ?
Je capte, tu captes, il capte…
Chaque semaine, nous présentons une nouvelle vidéo publiée par la chaîne Youtube Branch Education. Une chaîne spécialisée dans des séquences aussi techniques que didactiques afin de revenir ici sur le fonctionnement du CPU de notre ordinateur, là sur la technologie au cœur des disques durs. Dans d'autres cas, Branch Education s'est penchée sur ce que l'on appelle la lithographie EUV qui permet la production des puces les plus avancées.
Aujourd'hui, nous changeons un peu de sujet, même si la pédagogie reste au cœur de la vidéo publiée par nos confrères. En effet, nous abordons la question des périphériques et, plus précisément, celle du capteur de la souris. Même si la souris ne semble pas être un accessoire très technologique, vous allez voir que ce fameux capteur « IAS » (pour Image Acquisition System) est une incroyable mécanique de précision.
« What does your mouse actually see? » est le titre de cette vidéo plus courte que de coutume, mais qui – en douze minutes donc – détaille tout du processus mis en place autour de ce capteur. On apprend par exemple qu'il est associé à une LED chargée de générer la lumière infrarouge qui passe à travers une lentille qui lui imprime un léger angle avant qu'elle ne frappe la surface sur laquelle la souris vient glisser.
Cet angle et le fait que le tapis de souris n'est pas parfaitement lisse permettent à la souris de « voir » et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses souris fonctionnent beaucoup moins bien sur une surface comme le verre, bien trop lisse. Les « imperfections » du tapis de souris sont le moyen pour le capteur pour appréhender les mouvements de cette dernière en prenant pas moins de 17 000 photos par seconde !
Pourquoi autant de photos qui, en plus, ne sont jamais enregistrées ? Simplement pour les comparer : entre une image et la précédente, 59 μs se sont écoulées et ce sont les différences de position (X et Y sur une grille) qui permettent au capteur de comprendre comment la souris s'est déplacer, mais Branch Education explique tout cela beaucoup mieux et avec de multiples schémas. Passionnant.