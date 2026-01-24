« What does your mouse actually see? » est le titre de cette vidéo plus courte que de coutume, mais qui – en douze minutes donc – détaille tout du processus mis en place autour de ce capteur. On apprend par exemple qu'il est associé à une LED chargée de générer la lumière infrarouge qui passe à travers une lentille qui lui imprime un léger angle avant qu'elle ne frappe la surface sur laquelle la souris vient glisser.

Cet angle et le fait que le tapis de souris n'est pas parfaitement lisse permettent à la souris de « voir » et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses souris fonctionnent beaucoup moins bien sur une surface comme le verre, bien trop lisse. Les « imperfections » du tapis de souris sont le moyen pour le capteur pour appréhender les mouvements de cette dernière en prenant pas moins de 17 000 photos par seconde !

Pourquoi autant de photos qui, en plus, ne sont jamais enregistrées ? Simplement pour les comparer : entre une image et la précédente, 59 μs se sont écoulées et ce sont les différences de position (X et Y sur une grille) qui permettent au capteur de comprendre comment la souris s'est déplacer, mais Branch Education explique tout cela beaucoup mieux et avec de multiples schémas. Passionnant.