Après une plongée dans le monde des CPU puis dans celui des GPU, nous nous touchons cette semaine à celui – hautement sensible – du stockage des données personnelles et, pour cela, nous nous penchons sur le disque dur.

Pièce centrale des ordinateurs autant que des centres de données, le disque dur « traditionnel » est de moins en moins présent au cœur des premiers : il a été remplacé par le SSD (Solid-State Drive) plus compact, moins fragile et, surtout, bien plus réactif. Dans les centres de données où sa relative fragilité est moins un problème, il conserve une place de choix grâce, nous l'avons dit en préambule, à un coût au gigaoctet sans équivalent : sur un SSD, il est de 70 €/To alors que l'on parle de 15€/To pour un HDD. Imaginez la différence sur milliers de To !

Comme à leur habitude, les pédagogues de la chaîne Youtube Branch Education se sont donc penchés sur le cas de ces disques durs afin d'en expliquer tout du fonctionnement au travers d'une vidéo d'un peu plus de 15 minutes.