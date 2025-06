À côté de ces monstres, Western Digital lance deux nouvelles solutions faisant usage d'un seul disque dur 26 To, donc plus abordables. Le G-DRIVE 26 To est une solution « fiable pour les projets critiques » et vise les professionnels alors que le WD My Book 26 To est au même prix (949,99 euros), mais ambitionne de convaincre les particuliers en constituant une unité de « stockage idéale pour archiver et sécuriser photos, vidéos et autres contenus numériques ».

Par ces multiples annonces et même si le SSD remplace de plus en plus les disques durs dans de multiples situations, Western Digital affirme la vitalité du secteur du disque dur qui a encore un avantage énorme sur la mémoire flash : son coût. Les WD Red Pro et WD Purple Pro de 26 To sont à environ 3 centimes le gigaoctet quand il faut dépenser 3 ou 4 fois plus pour un SSD de 8 To.