En octobre, Takaaki Deguchi, responsable Western Digital au Japon, expliquait que « sans modifier la hauteur totale [du disque dur], nous nous sommes demandé comment ajouter un disque supplémentaire. […] Il faut soit réduire l'espacement entre les disques, soit l'épaisseur du disque, soit d'autres éléments comme le moulage de la base ou l'épaisseur du capot supérieur ».

Western Digital n'est donc pas peu fier d'annoncer que l'Ultrastar Data Center HC690 évoqué en octobre est à présent disponible sur sa boutique officielle et auprès des principaux partenaires de la firme. Il existe en deux capacités de 30 ou 32 To et permet « de gagner en capacité sans trop dépenser, en profitant d’un coût par To plus faible et de dépenses opérationnelles réduites ».

Forcément, de telles unités de stockage ne sont pas pour l'usager lambda. En revanche, elles prouvent à une époque où le disque dur traditionnel peut sembler moribond qu'il a encore des atouts à faire valoir et, notamment, un coût au To largement plus faible que tous les SSD du monde. Et, nous le disions en titre avec cette histoire de photos de vacances, avouez que 32 To sur un seul disque dur de 3,5 pouces, ça paraît à peine croyable ?