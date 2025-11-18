Peut-être que nous tenons ici, la solution mobilité pour les usagers fatigués des lenteurs des clés USB traditionnelles, notamment sur les petits fichiers.
Spécialiste des solutions de stockage en tout genre, Kingston est naturellement présente sur le marché des clés USB d'un côté et des SSD de l'autre. La firme américaine se propose de bâtir un pont entre ces deux mondes avec un produit au nom pour le moins évocateur, le « SSD portable double connecteur ».
2 To d'espace de stockage dans à peine 13 grammes
« Semblable à une clé USB classique, le SSD portable double connecteur Kingston offre des performances USB 3.2 Gen 21 exceptionnelles à vos appareils USB Type-A et USB-C », voici l'accroche retenue par Kingston pour son produit.
Une accroche classique, mais qui a le mérite d'insister sur les trois atouts de ce produit singulier par son approche. D'abord, le « SSD portable double connecteur » est extrêmement compact. Alors c'est vrai que côté clé USB, on connait moins volumineux encore, mais pour un SSD, les 71,85 millimètres de long pour 21,1 mm de large sur 8,6 mm d'épaisseur constituent presque un record.
De plus, si Kingston insiste sur le « design métallique compact et résistant » du produit, cela n'a pas de réel impact sur son poids : à 13 grammes, on peut l'avoir sans difficulté partout avec soi et c'est d'ailleurs tout le propos d'un produit que l'on a dans la poche pour des données accessibles en permanence.
Jusqu'à 1 050 Mo/s… et sur les petits fichiers ?
Le « SSD portable double connecteur » se veut aussi très pratique avec sa double connectique USB : d'un côté, en Type-A et, de l'autre, plus moderne, en Type-C, avec à chaque fois, de l'USB 3.2 Gen 2 pour des débits élevés.
C'est sur ce point qu'il faudra vérifier les dires de Kingston : la firme annonce des débits de « jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture, 950 Mo/s en écriture » ce qui dépasse les performances de la plupart (toutes ?) les clés USB. Surtout, on espère que le produit de Kingston sera à même de mieux se comporter en présence de petits fichiers : le point faible de toutes les clés classiques.
Kingston évoque, enfin, trois capacités différentes (512 Go, 1 To, 2 To) pour un produit garantit 5 ans et prévu pour fonctionner à des températures comprises entre 0°C et 60°C. Si la compatibilité est large (Windows 11, macOS (v13.7.6+), Linux (4.4x+), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v13+)), une inconnue subsiste : Kingston ne donne pas de prix public. Certains revendeurs le listent toutefois entre 80 euros (512 Go) et 300 euros (2 To). À vérifier.