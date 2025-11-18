Une accroche classique, mais qui a le mérite d'insister sur les trois atouts de ce produit singulier par son approche. D'abord, le « SSD portable double connecteur » est extrêmement compact. Alors c'est vrai que côté clé USB, on connait moins volumineux encore, mais pour un SSD, les 71,85 millimètres de long pour 21,1 mm de large sur 8,6 mm d'épaisseur constituent presque un record.

De plus, si Kingston insiste sur le « design métallique compact et résistant » du produit, cela n'a pas de réel impact sur son poids : à 13 grammes, on peut l'avoir sans difficulté partout avec soi et c'est d'ailleurs tout le propos d'un produit que l'on a dans la poche pour des données accessibles en permanence.