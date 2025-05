Kingston précise aussi que son Fury Renegade G5 est disponible en trois capacités (1 024 Go, 2 048 Go, 4 096 Go). Il est à noter que contrairement à Sandisk ou Samsung qui ont annoncé une future version 8 To, Kingston ne semble pas dans l'idée de proposer une telle capacité.

Enfin, Kingston met en avant sa garantie de 5 ans – finalement comme la plupart des concurrents – et une endurance en écriture de haut niveau : 1 000, 2 000 ou 4 000 To selon que l'on parle d'un SSD de 1 To, 2 To ou 4 To. Le Fury Renegade G5 est facturé 229,95€, 369,95€ ou 699,95€ en fonction de sa capacité.