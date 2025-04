MattS32

Non, c’est simplement dû au fait que un SSD NVME est rarement un facteur limitant dans les performances d’un PC aujourd’hui. Être deux fois plus rapide sur des opérations dont la durée est de l’ordre de quelques µs, ça ne donnera aucun impact perceptible à l’usage.

Alors oui, les 3 fois dans l’année où tu recopies 50 Go de données d’un coup et n’a rien d’autre à faire le temps que ça copie, tu vas voir la différence (et encore… à condition que la source et la destination soient en Gen5…). Mais la réactivité au quotidien, tu ne remarqueras rien. Ton PC ne démarrera pas sensiblement plus vite, tes applications ne s’ouvriront pas sensiblement plus vite, tes traitements lourds ne se feront pas plus vite, etc…

Et ce d’autant plus que même dans les benchs de stockage, les gains du Gen5 se font quasiment exclusivement sur les débits séquentiels, il y a très peu de gains en aléatoire, alors que c’est bien plus l’aléatoire que le séquentiel qui va jouer sur la réactivité.

Voir ici par exemple, avec un même SSD testé en Gen4 et en Gen5 : moins de 2% d’écart dans PCMark…

Digital Citizen – 26 Nov 24 PCIe 5.0 vs. PCIe 4.0 for SSDs: Is it worth upgrading? - Digital Citizen In recent years, computer storage tech has been evolving at a fast pace, and it’s visibly changing how we use our computers. PCIe 5.0 SSDs, the latest consumer-grade upgrade in this process, are becoming more common, and some people are asking if...

Et pourtant PCMark mesure déjà des écarts que le commun des mortels ne remarquera pas, car ça ne prend pas en compte toutes les attentes dues aux interactions avec l’utilisateur…