Firecuda 540 : Seagate entre dans l'arène des SSD PCI Express 5.0

De manière plus précise, Seagate évoque 10 Go/s en lecture comme en écriture séquentielle, mais sur le modèle de capacité 2 To. Sur la version 1 To, il n'est plus question que de 9,5 Go/s en lecture et 8,5 Go/s en écriture. Il est aussi à noter qu'une troisième déclinaison est prévue par Seagate, avec une version 4 To qui pourrait voir ses débits progresser encore un peu.

Il s'agit de débits très corrects malgré tout, d'autant qu'ils s'accompagnent d'une très bonne endurance en écriture. Il est ici question de 1 000 To sur le 1 To, de 2 000 To sur le 2 To et, bizarrement, de « seulement » 3 949 To sur le 4 To ce qui – comme l'indique Seagate – permet d'effacer 90 % de son contenu chaque jour pendant cinq ans. Ça laisse le temps de voir venir !

Juste avant d'être retirées, les fiches de ces SSD permettaient aussi d'en voir le prix : il était question de 189,99 dollars pour le modèle 1 To et de 319,99 dollars sur la version 2 To. Chacun des deux était alors un peu moins cher que le Crucial T700.