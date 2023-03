Premier SSD PCIe Gen 5 de Corsair en photos, le T700 dépasse les 12 Go/s en lecture

À l'époque, Corsair avançait des débits de 10 Go/s en lecture séquentielle et de 9,5 Go/s en écriture séquentielle. Aujourd'hui, nous pouvons aussi compter sur les résultats en aléatoire soit 88,03 Mo/s en lecture et un impressionnant 341,09 Mo/s en écriture.

Hélas, nous n'avons pour l'heure guère d'informations quant à la plateforme de test ou à la configuration exacte du SSD de Corsair. Tout au plus, nous savons qu'il s'agit d'une version dotée de 2 To de capacité et architecturée autour du contrôleur E26 signé Phison.

Linus Sebastian n'entre pas dans les détails et il n'est pas question de parler des tarifs ou d'une date de sortie. Plus d'un an après la sortie des premières plateformes compatibles, le PCI Express 5.0 tarde à s'imposer que ce soit côté SSD ou côté carte graphique.