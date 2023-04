Que la force soit avec ce SSD Seagate "Star Wars"

Si seulement deux capacités (1 et 2 To) sont disponibles, les performances sont logiquement équivalentes à celles du 530. Il est ainsi question d'atteindre 7,3 Go/s en lecture séquentielle et 6,9 Go/s en écriture séquentielle. On parle aussi d'une endurance en écriture de 2 550 To pour la version 2 To et de 1 275 To sur la déclinaison 1 To.

Seagate souligne la présence d'une garantie de 5 ans, et le SSD est couvert par « les services Rescue Data Recovery pour la récupération des données pendant deux ans ». Déjà disponibles, ces éditions limitées Lightsaber sont facturées 179,90 euros (1 To) et 279,90 euros (2 To).