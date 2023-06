HOF Extreme 50S : le SSD PCIe 5.0 plus rapide que rapide signé Galax

Une chose est cependant certaine : Galax a revu les performances de son produit à la hausse, et le HOF Extreme 50S en version 2 To proposera les meilleurs débits. Galax parle effectivement de 12 400 Mo/s en lecture et encore 11 800 Mo/s en écriture. Oui, il s'agit de débits parfaitement identiques à ceux avancés par Crucial sur son T700.

De plus, il est à noter que les opérations d'entrée-sortie par seconde (IOPS) en écriture du HOF Extreme 50S augmentent de 20 % par rapport à celles du HOF Extreme 50 : on passe de 1500K/1250K (lecture/écriture) à 1500K/1500K.

Alors qu'aucune date de sortie ni tarification n'a pour l'heure été évoquée, nous apprenons enfin que le contrôleur, Phison PS5026-E26, devrait rester le même, et qu'une version 4 To du SSD est également prévue.