Quand Kingston change sans prévenir les spécifications de son SSD best-seller, le NV1

Le NV1 est un SSD NVMe M.2 que l'on peut trouver à moins de 85 dollars en version 1 To. Nous n'avons pas eu l'occasion de le tester chez Clubic, mais les échos de journalistes américains sont plutôt favorables.

Hélas, les choses semblent un peu plus compliquées qu'elles n'en avaient l'air, et Kingston pourrait bien avoir joué avec plusieurs références qu'il commercialise sous la même étiquette. TechPowerUp souligne que la version passée sur son banc de test combine un contrôleur Silicon Motion SM2263XT (sans DRAM) et de la flash Micron QLC 96 couches. Ces spécifications vont à l'encontre de ce qui avait été publié jusque-là. Le NV1 était plutôt présenté comme mêlant contrôleur Phison E13T et NAND TLC ou QLC, selon la capacité.