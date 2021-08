Samsung accusé d'avoir altéré les composants de son SSD 970 EVO Plus 1 To

Dans les faits, il ne devrait donc pas trop y avoir matière à se plaindre, pourtant les premiers résultats ne sont guère flatteurs… ou plutôt très inégaux, sans que Samsung ait vraiment communiqué sur la question.

Ainsi, l'ancien modèle de 970 EVO Plus se contentait de 1,75 Go/s en écriture avant débordement du cache de 42 Go pour flirter avec les 1,5 Go/s ensuite. Une chute somme toute mesurée. En revanche, si le nouveau 970 EVO Plus démarre bien plus fort - on parle de 2,5 Go/s en écriture - il chute notablement dès que son cache de 115 Go est débordé : on parle d'une chute de 47 %, à 830 Mo/s.

Par rapport aux commentaires que nous faisions sur le WD Blue SN550 de Western Digital, il n'y a clairement pas à crier au scandale. Reste que la modification a des conséquences importantes sur le comportement du SSD et que Samsung ne s'est pas vanté de ces changements, malgré un changement de numéro de série : vous avouerez qu'il y a plus notable comme différence au moment d'acheter un SSD dont on a longuement parlé sur tous les sites dédiés au hardware.