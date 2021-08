PlayStation 5 : on vous montre comment installer un SSD M.2

Une fois la console « remontée » et rebranchée, il est tant de vérifier que tout fonctionne. Sony fait ici plutôt bien les choses et après une étape très rapide de formatage, on peut aisément remarquer la présence - et la capacité additionnelle - de notre SSD, en l'occurrence 2 To capables d'absorber quantité de jeux supplémentaires.